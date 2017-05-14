Танель Кангерт занял седьмое место на девятом этапе гонки "Джиро д'Италия"

Колумбийский велогонщик Наиро Кинтана из команды Movistar стал победителем 9-го этапа "Джиро д'Италия" и возглавил общий зачет многодневки, выступающий за "Астану" эстонец Танель Кангерт финишировал седьмым.

Колумбиец преодолел воскресный этап протяженностью 149 км за 3 часа 44 минуты 51 секунду. Вторым стал француз Тибо Пино из FDJ, третье место занял голландец Том Дюмулен из Team Sunweb.

Эстонский велогонщик Танель Кангерт отстал от победителя на 2 минуты и 2 сотых секунды.

В общем зачете на первое место вышел Кинтана, который на 28 секунд опережает Тибо Пино. Третьим идет Дюмулен (+30 секунд). Кангерт поднялся на 11-е место, уступая лидеру 3 минуты и 15 секунд.

В понедельник на "Джиро д'Италия" день отдыха, итальянский Гранд-тур возобновится во вторник индивидуальной гонкой с раздельным стартом на 39,8 км, а завершится веломногодневка 28 мая в Милане, отмечает "Р-Спорт".

Девятый этап 100-й юбилейной гонки 2017 года запомнится завалом, причиной которого стал полицейский мотоцикл. Примерно за 15 км до финиша один из велогонщиков команды Sunweb задел его и врезался в группу спортсменов из Sky. Несколько гонщиков упали, другие были вынуждены задержаться из-за завала, передает "Чемпионат.ком".