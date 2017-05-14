"Калев/Крамо" с трудом обыграл рапласких баскетболистов во втором матче финальной серии

Во втором матче финальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу действующий обладатель титула "Калев/Крамо" в родных стенах с большим трудом одолел команду из Рапла - 75:72.

Столичный клуб уверенно выиграл первую четверть, а во второй десятиминутке баскетболисты из Рапла смогли навязать фавориту свою игру. После большого перерыва гости на некоторое время и вовсе перехватили инициативу. По ходу третьей четверти они не раз выходили вперед, но "Калев" не собирался уступать и находил в себе силы, чтобы отыгрываться.

Интрига в матче не умирала до самого конца, а за секунду до финальной сирены рапласцы не смогли реализовать трехочковый бросок. Тем самым умерла и их надежда перевести встречу в овертайм.

Наиболее заметный вклад в успех "Калева" внесли легионеры - американец Марк Толлефсен набрал 17, а белорус Виталий Лютыч - 15 очков.

Финальная серия, в которой калевцы ведут 2:0, продлится до четырех побед одной из команд. Следующий поединок пройдет 18 мая в Рапла.

Добавлен сюжет спортивного эксперта ETV+ Алексея Маргиева.