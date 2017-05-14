rus.err.ee

"АК+": в Ида-Вирумаа нет ресурсов для перевода всех детских садов на эстонское обучение ({{commentsTotal}})

АК+
АК+

Перевести образование в дошкольных учреждениях на эстонский язык - один из пунктов предвыборной платформы Партии реформ. Идея сама по себе не нова и не впервые перед выборами педалируется разными политическими силами. Воплощение амбициозного плана в жизнь в Ида-Вирумаа пока не выглядит реалистичным.

Об этом поздно вечером в воскресенье, 14 мая, сообщила аналитическая программа телеканала ETV+ "Актуальная камера+".

Как отмечает региональный корреспондент "АК+" Алексей Федоров, для Ида-Вирумаа вопрос перевода детских садов на эстонский язык особенно актуален, поскольку большинство здешних жителей - русскоязычные.

Споры о том, отдавать ребенка в эстонский детсад или нет, постоянны. У каждой из сторон есть свои аргументы.

"Я не считаю, что это абсолютно правильно - отдавать ребенка в детсад с другой языковой средой. Если в садик приводят двухлетнего или трехлетнего ребенка, который не понимает языка общения, и должен весь день проводить в кругу тех, кто говорит по эстонски, то это очень трудно. Поэтому я не считаю это правильным" - говорит директор кохтла-ярвеского детского сада "Кирью-мирью" Ингрид Устав.

А вот шестилетние Амелия и Аслан, которые ходят в эстонский детский сад "Наэрумери" в волости Тойла, хорошо выучили государственный язык и адаптировались среди сверстников. Дети заявляют, что учиться хотят именно в эстонской школе. Но привести их в этот сад было, конечно, желанием родителей

"Изначально, как только приехали из роддома, сразу стали задумываться, в какой садик они пойдут. И было единогласно решено, что в эстонский садик, чтобы ребенок окунался в эту среду. Ну и мама еще говорит дома по-эстонски, что облегчает жизнь ребенку. Ну и в дальнейшем планируется эстонская школа", - говорит Татьяна, бабушка одного из воспитанников детсада "Наэрумери".

По словам психологов, сама необходимость посещения садика нередко вызывает стресс у ребенка. Любому малышу требуется время на адаптацию и привыкание к новой среде. Даже, если речь идет о садике с родным языком обучения.

"Теперь возьмем ситуацию, когда ребенок приходит в детский сад, а с ним начинают говорить на незнакомом языке. Для него и так стресс, а это может вызвать серьезную психологическую травму. Скорее всего, с типом характера холериков дети приспособятся, а вот для флегматиков и меланхоликов это будет очень серьезная травма", - считает семейный психолог Владимир Эвве.

Сгладить впечатления ребенка, помочь ему как можно безболезненнее влиться в среду призваны грамотные педагоги. Но здесь таится пожалуй самая главная проблема - нехватка воспитателей.

"Преподавателей компетентных, знающих, как надо делать это с детьми дошкольного возраста не так-то и много во всей Эстонии, не только Кохтла-Ярве. Мы ждем квалифицированных молодых педагогов, и также мы ждем методическую поддержку", - говорит вице-мэр Кохтла-Ярве по вопросам образования Нина Алексеева.

В Кохтла-Ярве работает 14 детских садиков. По словам Алексеевой, за прошлый год лишь четыре новых преподавателя пришли на работу в детские учреждения. При переводе садиков на эстонский язык обучения предполагается, что основная нагрузка ляжет на тех, кто является носителем языка. Найти для региона Ида-Вирумаа такое количество грамотных специалистов выглядит маловероятным, отмечает автор сюжета.

"Мне кажется, что ныне существующая система подходит очень хорошо. Мы начинаем учить язык с третьего года. У нас есть ступенчатая система обучения с языковым погружением - это по-настоящему действующая методика. Я нахожу, что это хорошо работает, и не надо ничего менять", - подчеркивает директор кохтла-ярвеского детского сада "Кирью-мирью" Ингрид Устав.

"Я как практик хочу сказать, что такие вещи в одночасье не делаются. Чтобы принимать такие решения, нужно иметь какую-то базу. Необходимо несколько лет работать над ресурсами, которые необходимо использовать для той или иной задачи", - говорит вице-мэр Кохтла-Ярве Нина Алексеева.

Противники новой системы образования и перевода образования в детсадах на эстонский язык останутся на своих позициях. Впрочем, даже сторонники идеи мультиязычности пока говорят, что это популистские предвыборные лозунги. Для проведения реформы в жизнь необходима качественная подготовка: от разработки методик до большого числа подготовленных высококвалифицированных специалистов, заключает корреспондент "АК+" Алексей Федоров.

"Тогда это будет нормально, это будет хорошо. Дети будут осваивать эстонский язык. Ведь никто не против, чтобы дети владели двумя или тремя языками. Все только за", - соглашается с ним психолог Владимир Эвве.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ДетсадовцыДетсадовцы
"АК+": в Ида-Вирумаа нет ресурсов для перевода всех детских садов на эстонское обучение
Победа Макрона на президентских выборах во Франции.Победа Макрона на президентских выборах во Франции.
"АК+": после избрания Макрона президентом Франции угроза выхода страны из ЕС уже не серьезна
Президент Керсти Кальюлайд считает, что счастье каждой матери и ребенка особенное.Президент Керсти Кальюлайд считает, что счастье каждой матери и ребенка особенное.
Президент Кальюлайд призвала общество по достоинству оценить материнство
Танцы на крыше ГорхоллаТанцы на крыше Горхолла
ФОТО: на крыше Горхолла прошли соревнования по танцам “Team-up battle”
На митинг собрались представители разных округов Москвы.На митинг собрались представители разных округов Москвы.
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек
Обновлено: 20:32 
"Политрулет" (7-14 мая)."Политрулет" (7-14 мая).
"Политрулет": тушение пожаров под песни групп "Нэнси" и "Депеш мод"

IRLовцы тушат пожар в прямом и переносном смыслах, депутаты горсобрания Калласте не помнят, кто у них мэр, министр Майлис Репс уже через пять дней после рождения дочери снова в строю, а "зеленые" берегут носки и бегают босиком - читайте мощнейший обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Матерью года-2017 стала Хели Веэбер.Матерью года-2017 стала Хели Веэбер.
Титул "Мать года" присвоен гинекологу Хели Веэбер
По словам Цахкна, дом был застрахован.По словам Цахкна, дом был застрахован.
В Таллинне горел дом министра обороны Маргуса Цахкна
Португалия. Сальвадор Собрал – "Amar Pelos Dois"Португалия. Сальвадор Собрал – "Amar Pelos Dois"
"Евровидение 2017" выиграла Португалия
Обновлено: 02:26 
Мнение / Интервью
Яна Тоом и Оудекки Лооне.Яна Тоом и Оудекки Лооне.
Тоом, Иванова и Лооне - Ратасу: Центристская партия не принадлежит тебе

Европарламентарий Яна Тоом, а также депутаты Рийгикогу Ольга Иванова и Оудекки Лооне обратились к премьер-министру Эстонии и председателю Центристской партии Юри Ратасу с призывом перестать ограничивать свободу слова.

Яанус КарилайдЯанус Карилайд
Карилайд: деятельность Тоом и компании может аукнуться при составлении избирательных списков
Ратас: Центристская партия принадлежит не Юри, не Кадри и не Яне, а избирателям
Раймонд Кальюлайд.Раймонд Кальюлайд.
Раймонд Кальюлайд: не понимаю, почему Тоом и Иванова идут против линии партии
Евровидение
На сцену выбежал фанат.На сцену выбежал фанат.
ВИДЕО: во время выступления Джамалы на сцену выбежал фанат и снял штаны
Финал "Евровидения 2017" в Киеве.Финал "Евровидения 2017" в Киеве.
ФОТО: Впечатляющий финал 62-го конкурса "Евровидение"
Лаура и Койт Тооме на красной дорожке в Киеве.Лаура и Койт Тооме на красной дорожке в Киеве.
ETV+ побывал в Киеве накануне "Евровидения"
ИДА-ВИРУМАА
Дым шел со стороны России.Дым шел со стороны России.
В субботу вечером Нарву окутал российский дым
Нарвский замок.Нарвский замок.
"Ночь музеев" в Нарве все-таки состоится
Иллюстративная фотофграфияИллюстративная фотофграфия
"Инсайт": государство не оплачивает счета за подаренные ему в Кохтла-Ярве квартиры
Людмила КорчагинаЛюдмила Корчагина
Нарвитянка Людмила Корчагина выиграла этап Кубка мира по пулевой стрельбе
В этом году автогонок на улицах Нарвы не будет.В этом году автогонок на улицах Нарвы не будет.
Запланированные на субботу автогонки в Нарве и Вайвара отменены
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Фрегат ВМС Нидерландов Evertsen.Фрегат ВМС Нидерландов Evertsen.
В Таллинн прибыли шесть кораблей НАТО
Обновлено: 19:33 
Пьяных водителей будут сажать в тюрьму.Пьяных водителей будут сажать в тюрьму.
Правовая комиссия Рийгикогу: пьяных водителей нужно сажать в тюрьму
Улицу Суворова в Нарве восстановят.Улицу Суворова в Нарве восстановят.
Нарва выделит 300 000 евро на восстановление ликвидированной улицы Суворова
ЗА РУБЕЖОМ
Эммануэль Маркон (39) - стал самым молодым президентом Франции. На фото слева - новая первая леди Франции Бриджит Макрон.Эммануэль Маркон (39) - стал самым молодым президентом Франции. На фото слева - новая первая леди Франции Бриджит Макрон.
Макрон вступил в должность президента Франции
Саули Ниинистё.Саули Ниинистё.
Ниинистё: стабильную Европу без разделительных линий построить не получилось
Учения
Главком США в Европе призвал к максимальной прозрачности учений "Запад-2017"
Свадьба в Чечне. Иллюстративная фотография.
В Чечне заявили, что информация о притеснениях геев не нашла подтверждения
Одновременной хакерской атаке подверглись компьютеры в 74 странах
Обновлено: 13.05
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
Глава британского МИД: ЕС будет грязно играть на переговорах о брексите
ЭСТОНИЯ
Эстонская национальная библиотека.Эстонская национальная библиотека.
Национальной библиотеке угрожали взрывом

В воскресенье, 14 мая, поступила угроза взрыва расположенной в центре Таллинна Эстонской национальной библиотеке. Прибывшие на место саперы ничего опасного не обнаружили.

Полиция зафиксировала ДТП в воскресенье днем.Полиция зафиксировала ДТП в воскресенье днем.
Две аварии на шоссе Таллинн-Тарту привели к затору в районе Сымеру
Протест против открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси.Протест против открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси.
Власти Пыхья-Таллинна просят Осиновского не открывать пункт обмена шприцев на улице Ситси
Свен Миксер.Свен Миксер.
Миксер: Россия заинтересована в укреплении своих позиций в Средиземноморье
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Президентский прием лучших выпускников учебных заведений состоится 4 июля
Иллюстративный снимок.Иллюстративный снимок.
В Ляэне-Вирумаа в результате столкновения автомобиля с поездом погиб мужчина
Порт Калласте.Порт Калласте.
Нового председателя горсобрания Калласте выбрать не удалось
ЭКОНОМИКА
Премьер Греции Алексис Ципрас.Премьер Греции Алексис Ципрас.
МВФ увидел признаки прогресса в реализации экономической программы Греции
Митинг против целлюлозного завода в Тарту.Митинг против целлюлозного завода в Тарту.
В Тарту прошел митинг против планируемого целлюлозного завода
13.05
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Эстонии на уровне А+
12.05
Торгово-промышленная палата выразила недовольство увеличением налогового бремени
12.05
SEB: Эстония не догонит Северные страны по уровню жизни
12.05
Легкие травмы на производствах Эстонии фиксироваться не будут
12.05
Эстония хочет обжаловать сахарный штраф ЕС
СПОРТ
Противостояние Противостояние
"Калев/Крамо" с трудом обыграл рапласких баскетболистов во втором матче финальной серии
Обновлено: 20:33
Танель Кангерт.Танель Кангерт.
Танель Кангерт занял седьмое место на девятом этапе гонки "Джиро д'Италия"
В последнее время Юрген Клопп перестал доверять Рагнару Клавану.
"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм", Клаван остался в запасе
Анетт Контавейт одержала трудную победу.
Анетт Контавейт вышла в основную сетку турнира в Риме
Денис Карпак.
Денис Карпак занял на чемпионате Европы 12-е место
"Левадия" сохранила лидерство в чемпионате победой над "Нымме Калью"
Денис Карпак.Денис Карпак.
Четыре эстонских яхтсмена находятся в первой дюжине мирового рейтинга
ВИДЕО ГОЛОВ: "Левадия" обыграла "Нымме Калью" и стала единоличным лидером чемпионата Эстонии
Баскетболисты "Калева/Крамо" начали финальную серию чемпионата Эстонии с уверенной победы
КУЛЬТУРА
Денис Драгунский.Денис Драгунский.
Писатель Денис Драгунский мечтает о романе про русскую эмиграцию в Париже
Международная выставка-фестиваль авторских кукол NukuKunst.Международная выставка-фестиваль авторских кукол NukuKunst.
ВИДЕО: кукольный мир на Певческом поле в Таллинне завершил свою работу
В Египте обнаружена гробница фараонов с десятками мумий
Фотовыставка Фотовыставка
В Таллиннском русском музее открылась фотовыставка "Многоликая Россия"
РАЗНОЕ
Центр содержания нелегалов в Харку.Центр содержания нелегалов в Харку.
Решение по делу о поджоге в центре для нелегальных мигрантов суд вынесет в июне
Геттер Яани порадует жителей Пыхья-Таллинна и других гостей праздника.Геттер Яани порадует жителей Пыхья-Таллинна и других гостей праздника.
На приуроченном ко Дню матери концерте в Пыхья-Таллинне выступит Геттер Яани
Фотография с места ДТП.Фотография с места ДТП.
23 человека погибли при крушении туристического автобуса в Турции
Обновлено: 13.05
Чучело.Чучело.
Таксидермист Янно Ланг в год изготовляет около сотни чучел
Саженцы перевозят вертолетом.Саженцы перевозят вертолетом.
RMK для перевозки саженцев активно использует вертолеты
Смотрите на ETV+
Последние новости
21:53
В понедельник в Эстонию придет похолодание
21:41
Писатель Денис Драгунский мечтает о романе про русскую эмиграцию в Париже
21:32
"АК+": в Ида-Вирумаа нет ресурсов для перевода всех детских садов на эстонское обучение
21:04
"АК+": после избрания Макрона президентом Франции угроза выхода страны из ЕС уже не серьезна
20:49
"Актуальная камера +" 14.05.2017 (20:00)
20:33
"Калев/Крамо" с трудом обыграл рапласких баскетболистов во втором матче финальной серии Обновлено
20:32
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек Обновлено
20:30
ВИДЕО: кукольный мир на Певческом поле в Таллинне завершил свою работу
19:26
Танель Кангерт занял седьмое место на девятом этапе гонки "Джиро д'Италия"
18:44
"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм", Клаван остался в запасе
18:34
ФОТО: на крыше Горхолла прошли соревнования по танцам “Team-up battle”
18:28
Национальной библиотеке угрожали взрывом
17:51
МВФ увидел признаки прогресса в реализации экономической программы Греции
16:59
Две аварии на шоссе Таллинн-Тарту привели к затору в районе Сымеру
Полезно знать
Топ читаемости
02:26
"Евровидение 2017" выиграла Португалия Обновлено
02:43
ВИДЕО: во время выступления Джамалы на сцену выбежал фанат и снял штаны
04.03
На "Евровидение 2017" от Эстонии поедут Лаура и Койт Тооме Обновлено
12.05
Эстония не прошла в финал "Евровидения" Обновлено
11:56
В Таллинне горел дом министра обороны Маргуса Цахкна
16:18
Власти Пыхья-Таллинна просят Осиновского не открывать пункт обмена шприцев на улице Ситси
10:45
В субботу вечером Нарву окутал российский дым
13.05
Маардуская ярмарка "Весенняя карусель" привлекла рекордное число участников
13.05
Актуальная камера 13.05.2017 (20:00)
01:38
ФОТО: Впечатляющий финал 62-го конкурса "Евровидение"
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 13.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
Иллюстративная фотография.
В понедельник в Эстонию придет похолодание
Эстония
Хелир-Валдор Сеэдер.
Новым председателем IRL избран Хелир-Валдор Сеэдер, зампредседателя избрана Виктория Ладынская
Обновлено: 13.05
Исследование: более четверти беременных женщин в Эстонии имеют лишний вес
Чучело.
Таксидермист Янно Ланг в год изготовляет около сотни чучел
Пограничный рентген.
На пограничные пункты Эстонии поступят пять новых рентгенов
Пограничники утонули под Хаапсалу потому, что на скорости выпустили из рук штурвал катера
Обновлено: 12.05
Константин Эггерт.
Журналист Эггерт о безопасности в мире: есть надежды, что разум возобладает
За рубежом
Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве
Кремль.
"АК": результаты выборов во Франции вызвали разочарование в России
Митинг оппозиции.
В Москве в память о "болотном деле" прошел митинг оппозиции
Тимо Сойни (слева) и Сергей Лавров.
Сойни заявил Лаврову о невозможности развития отношений с ЕС до выполнения минских соглашений
Обновлено: 04.05
Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.
Путин: отношения России и Турции вернулись к норме
Столкновения демонстрантов с полицией в Париже 1 мая.
Первомайские демонстрации в Париже переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие
Обновлено: 01.05