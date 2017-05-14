"АК+": в Ида-Вирумаа нет ресурсов для перевода всех детских садов на эстонское обучение

Перевести образование в дошкольных учреждениях на эстонский язык - один из пунктов предвыборной платформы Партии реформ. Идея сама по себе не нова и не впервые перед выборами педалируется разными политическими силами. Воплощение амбициозного плана в жизнь в Ида-Вирумаа пока не выглядит реалистичным.

Об этом поздно вечером в воскресенье, 14 мая, сообщила аналитическая программа телеканала ETV+ "Актуальная камера+".

Как отмечает региональный корреспондент "АК+" Алексей Федоров, для Ида-Вирумаа вопрос перевода детских садов на эстонский язык особенно актуален, поскольку большинство здешних жителей - русскоязычные.

Споры о том, отдавать ребенка в эстонский детсад или нет, постоянны. У каждой из сторон есть свои аргументы.

"Я не считаю, что это абсолютно правильно - отдавать ребенка в детсад с другой языковой средой. Если в садик приводят двухлетнего или трехлетнего ребенка, который не понимает языка общения, и должен весь день проводить в кругу тех, кто говорит по эстонски, то это очень трудно. Поэтому я не считаю это правильным" - говорит директор кохтла-ярвеского детского сада "Кирью-мирью" Ингрид Устав.

А вот шестилетние Амелия и Аслан, которые ходят в эстонский детский сад "Наэрумери" в волости Тойла, хорошо выучили государственный язык и адаптировались среди сверстников. Дети заявляют, что учиться хотят именно в эстонской школе. Но привести их в этот сад было, конечно, желанием родителей

"Изначально, как только приехали из роддома, сразу стали задумываться, в какой садик они пойдут. И было единогласно решено, что в эстонский садик, чтобы ребенок окунался в эту среду. Ну и мама еще говорит дома по-эстонски, что облегчает жизнь ребенку. Ну и в дальнейшем планируется эстонская школа", - говорит Татьяна, бабушка одного из воспитанников детсада "Наэрумери".

По словам психологов, сама необходимость посещения садика нередко вызывает стресс у ребенка. Любому малышу требуется время на адаптацию и привыкание к новой среде. Даже, если речь идет о садике с родным языком обучения.

"Теперь возьмем ситуацию, когда ребенок приходит в детский сад, а с ним начинают говорить на незнакомом языке. Для него и так стресс, а это может вызвать серьезную психологическую травму. Скорее всего, с типом характера холериков дети приспособятся, а вот для флегматиков и меланхоликов это будет очень серьезная травма", - считает семейный психолог Владимир Эвве.

Сгладить впечатления ребенка, помочь ему как можно безболезненнее влиться в среду призваны грамотные педагоги. Но здесь таится пожалуй самая главная проблема - нехватка воспитателей.

"Преподавателей компетентных, знающих, как надо делать это с детьми дошкольного возраста не так-то и много во всей Эстонии, не только Кохтла-Ярве. Мы ждем квалифицированных молодых педагогов, и также мы ждем методическую поддержку", - говорит вице-мэр Кохтла-Ярве по вопросам образования Нина Алексеева.

В Кохтла-Ярве работает 14 детских садиков. По словам Алексеевой, за прошлый год лишь четыре новых преподавателя пришли на работу в детские учреждения. При переводе садиков на эстонский язык обучения предполагается, что основная нагрузка ляжет на тех, кто является носителем языка. Найти для региона Ида-Вирумаа такое количество грамотных специалистов выглядит маловероятным, отмечает автор сюжета.

"Мне кажется, что ныне существующая система подходит очень хорошо. Мы начинаем учить язык с третьего года. У нас есть ступенчатая система обучения с языковым погружением - это по-настоящему действующая методика. Я нахожу, что это хорошо работает, и не надо ничего менять", - подчеркивает директор кохтла-ярвеского детского сада "Кирью-мирью" Ингрид Устав.

"Я как практик хочу сказать, что такие вещи в одночасье не делаются. Чтобы принимать такие решения, нужно иметь какую-то базу. Необходимо несколько лет работать над ресурсами, которые необходимо использовать для той или иной задачи", - говорит вице-мэр Кохтла-Ярве Нина Алексеева.

Противники новой системы образования и перевода образования в детсадах на эстонский язык останутся на своих позициях. Впрочем, даже сторонники идеи мультиязычности пока говорят, что это популистские предвыборные лозунги. Для проведения реформы в жизнь необходима качественная подготовка: от разработки методик до большого числа подготовленных высококвалифицированных специалистов, заключает корреспондент "АК+" Алексей Федоров.

"Тогда это будет нормально, это будет хорошо. Дети будут осваивать эстонский язык. Ведь никто не против, чтобы дети владели двумя или тремя языками. Все только за", - соглашается с ним психолог Владимир Эвве.