ВИДЕО: кукольный мир на Певческом поле в Таллинне завершил свою работу

В Таллинне в воскресенье, 14 мая, завершилась трехдневная международная выставка авторских кукол.

Вот уже пять лет выставка "Кукла как искусство" старается привлечь людей к благотворительности,показывая, что это совсем несложно, наоборот, интересно, красиво и полезно, передает "Актуальная камера" (ETV+).

Все собранные средства от продажи билетов пойдут в фонд поддержки Таллиннской детской больницы.

Подробнее о том, какие куклы были представлены на выставке, смотрите в видеоматериале.