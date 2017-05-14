Писатель Денис Драгунский мечтает о романе про русскую эмиграцию в Париже

Посетивший на этой неделе Тарту в рамках литературного фестиваля Prima Vista российский писатель Денис Драгунский хотел бы написать роман про русскую эмиграцию в Париже.

Об этом он рассказал в интервью корреспонденту еженедельной аналитической программы "Актуальная камера+", вышедшем в эфир ETV+ в воскресенье, 14 мая.

"Такой немножко фантастический роман. Можно представить себе, что все писатели уехали в Париж и все они там живут - там живут и Маяковский, и Пастернак, и Шолохов, и кто хотите. Мне очень интересно написать пьесу про немца, который живёт в советское время, но скрывает, что он немец. Планов много, и дай бог, чтобы хватило сил, хватило, так сказать, вдохновения - знаете, хочется вот так показать, но уже не так - вот так надо показывать - всё это написать", - рассказал Денис Драгунский.

Денис Драгунский является прототипом веселого мальчугана, о котором писал свои книги его отец Виктор Драгунский.

"Вышедший из-под пера Виктора Драгунского Дениска Кораблёв - литературный персонаж, знакомый, за редким исключением, всем советским детям. "Двадцать лет под кроватью", "Одна капля убивает лошадь", "Расскажите мне про Сингапур" - эти истории многие взахлёб читали в детстве и пересказывали друзьям во дворе", - напомнил автора сюжета Владислав Лушин.

"Очень точно описаны все ситуации, школа, улица, двор, но сами приключения - вот сами сюжеты - это всё, конечно, придумал мой отец. Это всё, конечно, художественный вымысел, то есть, на самом деле, я не катался на велосипеде с мотором, не летал под куполом цирка, и, конечно, не выбрасывал манную кашу за окно - это всё, естественно, выдумал мой отец. Но зато вся атмосфера, обстановка и все герои - это реальные люди", - рассказал Денис Драгунский.

Рождённый в послевоенной Москве Денис Драгунский вспоминает, что его собственное детство было очень разным: с одной стороны, приходилось тесниться в одной комнате "коммуналки" всей семьёй, но, как это ни парадоксально, отсутствие технологий позволяло детям чувствовать больше свободы в быту.

"У нас было, как говорится, священное неотъемлемое право пропасть без вести на три часа в день. Вот сделал уроки - сделал, всё, - мам, я пошёл гулять, или мама сама выгоняла, говорит - ну что ты дома сидишь, иди гуляй. И мы уходили гулять, и никто не спрашивал, куда мы уходили - во двор уходили, мы садились на трамвай и без билета ехали на другой конец города, потом возвращались," - вспомнил детство Денис Драгунский.

Воспитывавшийся в творческой семье юноша после школы вполне ожидаемо поступил на филфак МГУ. Окончив университет, он занимался преподаванием, написанием сценариев для телефильмов по произведениям своего отца, публицистикой и даже политикой. Тем не менее, Денис Викторович не считает, что известность отца и связи с московской богемой каким-либо образом помогли ему в карьере.

Свою собственную писательскую карьеру Денис Драгунский начал необычайно поздно - в 57 лет. Почти все свои произведения он выкладывает в свободный доступ во "всемирную паутину" - говорит, так легче и быстрее получить обратную связь.

"А то ведь в старину как - напишешь книжку, отнесёшь в журнал, жди три месяца, пока её напечатают. Три месяца - это ещё в лучшем случае, если ты какой-нибудь великий писатель, а так жди полгода, год. А потом жди ещё год, пока какой-нибудь критик тебя упомянет в обзоре. А тут вечером уже ты имеешь 25 отзывов - это же прекрасно," - рассказал он.

По собственным подсчётам писателя, менее чем за 10 лет он написал более 1300 рассказов - большинство из них умещается на одной-двух страницах, но при этом запоминаются неожиданными сюжетными поворотами и иногда комичными, а иногда загадочными развязками.

По словам Драгунского, вдохновение для произведений он берёт из собственных воспоминаний.

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