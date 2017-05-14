"Актуальная камера +" 14.05.2017 (20:00)

IRLовцы тушат пожар в прямом и переносном смыслах, депутаты горсобрания Калласте не помнят, кто у них мэр, министр Майлис Репс уже через пять дней после рождения дочери снова в строю, а "зеленые" берегут носки и бегают босиком - читайте мощнейший обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.
Европарламентарий Яна Тоом, а также депутаты Рийгикогу Ольга Иванова и Оудекки Лооне обратились к премьер-министру Эстонии и председателю Центристской партии Юри Ратасу с призывом перестать ограничивать свободу слова.
В воскресенье, 14 мая, поступила угроза взрыва расположенной в центре Таллинна Эстонской национальной библиотеке. Прибывшие на место саперы ничего опасного не обнаружили.