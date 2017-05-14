В понедельник в Эстонию придет похолодание

На понедельник синоптики обещают Эстонии похолодание и осадки.

Ночью - переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 м/с. Температура воздуха от 4 до 9 градусов выше ноля.

Днем столбики термометров поднимутся до +10...+16 градусов. Но уже к вечеру температура воздуха начнет понижаться. Погода будет облачной.

Во многих местах пройдут кратковременные дожди, с ними за компанию подует северный и северо-восточный ветер от 4 до 10 м/с.