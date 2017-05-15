В волости Кейла автомобиль въехал в дорожный знак, водитель скрылся ({{commentsTotal}})
Авария произошла на Т-образном перекрестке между шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна и дорогой Кейла – Кейла-Йоа в 4:34.
Автомобиль Mazda 6, за рулем которого был 25-летний мужчина, съехал с дороги в дорожный знак. Водитель покинул место происшествия. Полиция нашла водителя в деревне Лауласмаа, к него обнаружили признаки алкогольного опьянения. Вызванные на место медики на скорой помощи доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Редактор: Ирина Киреева