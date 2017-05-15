В волости Кейла автомобиль въехал в дорожный знак, водитель скрылся

IRLовцы тушат пожар в прямом и переносном смыслах, депутаты горсобрания Калласте не помнят, кто у них мэр, министр Майлис Репс уже через пять дней после рождения дочери снова в строю, а "зеленые" берегут носки и бегают босиком - читайте мощнейший обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.