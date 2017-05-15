Кандидатом в мэры Таллинна от Центристской партии стал Таави Аас

Аас исполняет обязанности мэра Таллинна с сентября 2015 года, когда Харьюский уездный суд отстранил от должности Эдгара Сависаара.

Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал, что кандидата в мэры выбирали из пяти претендентов. Ратас отметил, что Аас сможет успешно руководить Таллинном, так как он внес вклад в развитие города, у него есть опыт и ему доверяют.

Ранее СМИ сообщали, что в качестве потенциальных кандидатов в мэры Таллинна от Центристской партии рассматриваются и.о. мэра эстонской столицы Таави Аас и вице-мэр Михаил Кылварт. Озвучен был также вариант, что столичным мэром может стать нынешний министр образования Майлис Репс, а Михаил Кылварт заменит ее в кабмине.

На данный момент совет центристов, по предложению лидера партии Юри Ратаса, утвердил первые номера для четырех списков: в Хааберсти его возглавит бывший старейшина района, депутат Рийгикогу Виктор Васильев, в Кристийне – депутат парламента и бывший старейшина Андрей Новиков, в Пирита – нынешний старейшина района Тынис Мелдер, а в Пыхья-Таллинне – евродепутат Яна Тоом.