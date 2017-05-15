В понедельник центристы назовут кандидата в мэры Таллинна

Кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии будет назван на заседании таллиннского совета партии в понедельник, 15 мая.

Таллиннский совет Центристской партии утвердит кандидата в мэры Таллинна на заседании, которое начнется в 8:00 в понедельник, и назовет его на пресс-конференции, которая начнется в 8:15 на смотровой платформе напротив офиса партии на Тоомпеа.

Ранее СМИ сообщали, что в качестве потенциальных кандидатов в мэры Таллинна от Центристской партии рассматриваются и.о. мэра эстонской столицы Таави Аас и вице-мэр Михаил Кылварт. Озвучен был также вариант, что столичным мэром может стать нынешний министр образования Майлис Репс, а Михаил Кылварт заменит ее в кабмине.

На данный момент совет центристов, по предложению лидера партии Юри Ратаса, утвердил первые номера для четырех списков: в Хааберсти его возглавит бывший старейшина района, депутат Рийгикогу Виктор Васильев, в Кристийне – депутат парламента и бывший старейшина Андрей Новиков, в Пирита – нынешний старейшина района Тынис Мелдер, а в Пыхья-Таллинне – евродепутат Яна Тоом.