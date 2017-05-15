Глава Microsoft рассказал о роли АНБ в глобальной кибератаке

Крупнейшая за последнее время кибератака вируса-вымогателя WannaCry связана с кражей данных об уязвимостях, которые собирало американское агентство национальной безопасности (АНБ), написал в своем блоге президент Microsoft Брэд Смит.

"Ранее мы уже видели, как данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, появились на WikiLeaks. Сейчас украденные у АНБ данные об уязвимостях ударили по пользователям по всему миру", – цитирует Смита Би-Би-Си.

Если провести параллель с обычным оружием, то эквивалентным сценарием в данном случае стала бы кража ракет "Томагавк" у американской армии, считает он. "Неоднократно эксплойты (подвид вредоносных программ, использующих уязвимости для взлома сетей), находящиеся в руках государственных органов, попадали в открытый доступ и причиняли масштабный ущерб", – добавил глава компании.

По его словам, власти должны не "складировать" данные об уязвимостях, а передавать их разработчикам, чтобы они могли устранять эти уязвимости и повышать безопасность компьютерных сетей.

12 мая программа-вымогатель WannaCry заблокировала десятки тысяч компьютеров по всему миру. WannaCry шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать. Хакеры предлагают расшифровать файлы за определенную сумму в биткойнах.

Для атаки была использована модифицированная программа EternalBlue, которую группа хакеров The Shadow Brokers украла у хакеров из Equation Group. В "Викиликс" писали, что Equation Group связана с Агентством национальной безопасности США.