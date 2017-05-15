Под налог на напитки, содержащие сахар, попадают и натуральные соки

С нового года под налогообложение попадет не только специально добавленный сахар, но и имеющийся в продукте природный подсластитель.

Согласно объяснению министерства, больше всего природного сахара может быть в натуральных соках и для того, чтобы освободить их от налога, Министерство финансов просит разрешения на государственную помощь: "В случае, если Европейская комиссия разрешит, соки под налогообложение не попадут", передает Postimees.

"Натуральный соки – это важный источник витаминов, но в то же время они (например, виноградный сок) могут содержать в себе больше сахара, чем подслащенные напитки, поэтому с точки зрения здоровья налогообложение соков находится под вопросом", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По объяснению Министерства финансов, цель законопроекта – скорректировать поведение как потребителей, так и производителей: "Мы хотим повлиять на производителей, чтобы они производили напитки с меньшей концентрацией сахара, а также подтолкнуть потребителей употреблять именно такие напитки".

От нового налога освобождены те сладкие напитки, которые используются для производства других напитков, пищевых веществ, лекарств и так далее.