СМИ: из-за волны сокращений часть данных о погоде останется не собранной

Агентство окружающей среды решило заменить людей машинами при составлении обзоров о погоде, более десяти человек останутся без работы, а часть данных останется не собранной.

В этом году три метеостанции стали полностью автоматизированными, в связи с изменениями были сокращены 11 сотрудников метеостанций, передает ERR Uudised со ссылкой на Postimees.

"Переход на автоматические метеостанции во всем мире проходит для того, чтобы увеличить объем измерений во времени и пространстве", – сказал пресс-секретарь агентства окружающей среды Валдо Яхило.

В полностью автоматизированных метеостанциях прекратят наблюдения за толщиной наслоения изморози и видах облаков, измерение температуры на поверхности земли и почвы.

В Эстонии – 26 метеостанций, на трех из них работают команды сотрудников (на станции Таллинн-Харку, Тарту-Тыравере и Висланди).