Times: организовавшие глобальную кибератаку хакеры получили более 42 000 долларов

Злоумышленники, стоявшие за глобальной кибератакой, которая началась 12 мая и поразила компьютеры по всему миру, получили более 42 000 долларов в криптовалюте Bitcoin (биткоин) от пользователей компьютеров, зараженных вирусом.

Однако, как сообщает британская газета The Times, вымогатели до сих пор не сняли средства со счетов, на которые жертвы направляли выкуп, передает ТАСС.

Было зафиксировано 110 случаев выплат средств, общая сумма которых составляет 23,5 биткоина (более 42 000 долларов). По информации издания, в настоящее время органы правопорядка установили наблюдение за тремя виртуальными счетами, на которые вымогатели требовали перечислять выкуп. Отмечается, что злоумышленники, вероятно, осведомлены, что операции с полученными средствами могут отслеживаться, в связи с чем они до сих пор не предприняли попытку снять их.

В понедельник, 15 мая, появилось сообщение о том, что часть компьютеров крупного японского производителя электроники Hitachi стала объектом хакерской атаки посредством вируса WannaCry. Главным образом воздействию подверглись корпоративные почтовые ящики сотрудников, в результате чего последние испытывают трудности с отправкой и получением электронных писем.

12 мая значительное число компьютеров по всему миру подверглось атаке вируса - для снятия блокировки с операционной системы злоумышленники требовали перечислить деньги. По данным Европола, атаке хакеров подверглись не менее 200 000 физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе МВД и МЧС, а также Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон".

Преступники использовали шпионское программное обеспечение, которое использовало АНБ.