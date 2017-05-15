На восточной границе Эстонии началась вакцинация диких животных от бешенства

На этой неделе ветеринарно-пищевой департамент (VTA) приступил к весенней пероральной вакцинации лис и енотовидных собак от бешенства на юго-восточной и северо-восточной границе Эстонии.

Для пероральной вакцинации лис и енотовидных собак используются специальные приманки, где в массе из рыбной муки спрятаны капсулы с жидкой вакциной от бешенства, сообщил пресс-секретарь департамента. Приманки снабжены предупреждающими наклейками. Разбрасывание вакцины проводится с маломерных самолетов. Вакцину не разбрасывают над городами, населенными пунктами, дорогами и водоемами. Самолеты летают низко для лучшего обзора территории.

Разбрасывание вакцины началось в понедельник и продолжится ориентировочно до 21 мая. Оно касается только государственной границы с Россией. На границе с Латвией вакцину не разбрасывают, так как страна в 2015 году была официально признана свободной от бешенства.

Разбрасывание вакцины начнется на юге и юго-востоке Эстонии, вслед за этим вакцинация пройдет в приграничных районах в Ида-Вирумаа. Вакцинация будет проводиться в радиусе 50 км от наземной границы с Россией и 30 км от реки Наровы.

Найденные вакцины нельзя трогать. Если существует реальный риск, чтобы вакцину могут найти дети или домашние животные, ее следует перенести в резиновых перчатках. Если содержащаяся в приманке вакцина попала на свежую рану, в глаза или рот, их следует тщательно промыть водой (кожу также промыть с мылом) и обратиться к семейному врачу. В период вакцинации и в течение нескольких последующих дней собак и кошек следует содержать во дворах.

Бешенство – поражающее нервную систему людей и животных острое вирусное заболевание, являющееся смертельным. О животных с подозрением на бешенство следует немедленно сообщать ветеринару.