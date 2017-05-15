Северокорейские СМИ: запущенная КНДР ракета способна нести ядерный боезаряд

Баллистическая ракета КНДР, запущенная 14 мая, была ракетой нового типа, которая способна нести ядерный боезаряд, сообщили в понедельник северокорейские СМИ.

В воскресенье был осуществлен пуск вновь разработанной стратегической баллистической ракеты среднего радиуса действия Hwasong-12, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). В нем утверждается, что ракета способна нести крупную тяжелую ядерную боеголовку, передает Интерфакс.

Северная Корея в 14 мая произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря.

Пуск вызвал резко негативную реакцию в мире. Постпред США при ООН Никки Хейли пообещала закручивать гайки в отношении КНДР и заявила, что лидер этого государства Ким Чен Ын находится в состоянии паранойи.

Министры обороны Японии Томоми Инада и Южной Кореи Хан Мин Гу провели в понедельник телефонные переговоры в связи с ракетным пуском и заявили о готовности тесного сотрудничества между ними и США в свете развития событий.

КНДР в апреле провела два тестовых запуска, которые окончились неудачей – обе ракеты взорвались в первые минуты полета.