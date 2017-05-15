Департамент защиты прав потребителей закроет на лето свои двери в Силламяэ

Департамент защиты прав потребителей перейдет на летний график работы. Летом местных консультаций не будет в Курессааре, Рапла, Раквере и Силламяэ. В Йыхви консультаций не будет в августе.

Потребители со своими жалобами могут обращаться в департамент по телефону 6 201 707 или запросить консультацию по адресу электронной почты: info@tarbijakaitseamet.ee.

Летнее время консультаций:

Таллинн - по понедельникам с 10:00 до 16:00, по четвергам с 13:30 до 16:00

Хаапсалу – 5 и 19 июня, 3 и 17 июля, 7 и 21 августа

Тарту – 12 и 26 июня, 10 и 17 июля, 14 и 28 августа

Выру – 5 и 19 июня, 3 июля, 7 и 21 августа

Вильянди – 6 июня, 4 июля, 8 августа

Валга – 8 июня, 13 июля, 13 августа

Пярну – 5 и 19 июня, 3 и 17 июля, 7 и 21 августа

Йыхви – 5 и 19 июня, 3 и 17 июля

Адреса, где проходят консультации представителей департамента в местных самоуправлениях можно посмотреть на сайте учреждения.