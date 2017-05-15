Бросившую кошку женщину обвиняют в жестоком обращении с животными ({{commentsTotal}})
Лыунаская префектура обвиняет женщину, оставившую свою кошку на тротуаре, в жестоком обращении с животными. Уголовное дело будет разбираться в суде.
Согласно обвинению, 62-летняя Рийда 28 июля прошлого года бросила свою кошку на улице Маарья в Пылва.
Рийда вытащила животное из клетки для транспортировки животных, оставила на пешеходной дорожке и ушла, отмечается в обвинении.
Тартуский уездный суд начнет обсуждать уголовное дело 22 мая.
Редактор: Ирина Киреева