День Таллинна начался со встречи премьер-министра и градоначальника

В понедельник, 15 мая, в 16-й раз празднуется День Таллинна. На этот раз после долгого перерыва он начался со встречи премьер-министра и градоначальника у массивных дверей надвратной башни на ул. Люхике ялг.

В 9:30 дверь открыл исполняющий обязанности мэра Таави Аас, чтобы поприветствовать спустившегося с Вышгорода (Тоомпеа) в Нижний город премьер-министра Юри Ратаса.

Встречи мэров и премьер-министров в День Таллинна прекратились в 2005 году, когда глава правительства Андрус Ансип отказался общаться с тогдашним градоначальником Тынисом Пальтсом (Res Publica). В дальнейшем отношения Вышгорода с Нижним городом только ухудшались, поскольку правительством руководили реформисты, а городом – центристы.

Сейчас же Аас и Ратас представляют одну партию – Центристскую.

В 10 часов в Ратуше началось торжественное собрание, во время которого председатель горсобрания Калев Калло и Таави Аас вручили знаки отличия новым почетным гражданам столицы и подписали новый договор о сотрудничестве между Таллинном и Гентом.

В полдень состоится торжественное открытие Дня Таллинна на Ратушной площади. Это действо совершат Таави Аас и герольд Таллинна Юри Кускемаа. Затем выступят оркестр Таллинской дружины Кайтселийта и ансамбль тромбонистов из Гента.

В 14 часов Калев Калло вручит в Доме Поска стипендии 40 лучшим студентам таллинских вузов. В это же время на площади Вабадузе начнется концерт лучших молодежных музыкальных групп, в 16:00 на сцену выйдут ютуберы со своим флешмобом. В 18:00 пройдет концерт Маарьи-Лийзы Илус и Карл-Эрика Таукара.