В полуфинале "Евровидения" Эстония заняла 14-е место

По окончании 62-го конкурса "Евровидение" были объявлены детали голосования в полуфиналах. Выяснилось, что Эстония заняла во втором полуфинале 14-е место из 18 участников. Жюри поставило песню на предпоследнее место, в то время как публика посчитала Лауру и Койта достойными участия в финальной части конкурса, присудив им шестое место.

Во втором полуфинале Койт и Лаура всего набрали 85 баллов.

Жюри присвоило песне только 16 пунктов, поставив ее на предпоследнее место перед представителями Сан-Марино. Литва обошла Эстонию на один балл.

Однако по результатам зрительского голосования Эстония получила 69 баллов. Таким образом зрители поставили Эстонию на шестое место и посчитали песню "Верона" достойной участия в большом финале.

В результате объединения зрительских голосов и баллов, присвоенных членами жюри, Эстония заняла лишь 14-е место. Для выхода в финал Лауре и Койту не хватило 16 баллов.

Фаворитами второго полуфинала оказались Болгария (403 балл), Венгрия (231 балл), Израиль (207 баллов), Голландия (200 баллов) и Норвегия (189 баллов). Последнее место заняла республика Сан-Марино, набравшая один балл.

В первом полуфинале лидером оказалась Португалия (370 баллов), Молдова набрала 291 балл, Швеция — 227 баллов, Бельгия — 165 баллов и Кипр — 164 балла. Последнюю строчку заняла Латвия, набравшая 21 балл.