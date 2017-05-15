В акции "Ночь музеев" примут участие почти 200 музеев Эстонии

В эту субботу, 20 мая, пройдет всеэстонская акция "Ночь музеев", когда более 190 музеев, выставок, архивов и научных центров будут открыты допоздна и посетить их можно будет бесплатно. Тема мероприятия в этом году – "Игры в ночи".

Тема связана с годом детской и молодежной культуры. Каждый музей раскроет заданную тему со своей точки зрения, благодаря чему планируемая программа будет весьма разнообразной. Так участники "Музейной ночи" смогут узнать, какие игры были популярны в Эстонии на протяжении столетий и во что и как играли: будь то народные, спортивные, настольные или ролевые игры. А какие игры можно наблюдать у животных и птиц? На каких инструментах играют музыканты? Какие политические игры оставили след в истории Эстонской Республики? Как научить играть роботов? Во что может вылиться игра слов? Во что играют в одиночку и во что командой? Какие игры были популярны в 50-х, 90-х годах, а какие не менялись веками? Во что и как мы будем играть завтра?

Участвующие в мероприятии музеи будут открыты с 18 до 23 часов. Вход свободный.

С программой музеев можно ознакомиться здесь.

"Ночь музеев" проводится каждый год с 2009 года. Тогда тема акции была – "Объекты в ночи", в 2010 году – "Истории в ночи", в 2011 году – "Сокровища в ночи", в 2012 году – "Кино в ночи", в 2013 году – "Люди в ночи", в 2014 году – "Звезды в ночи", в 2015 году – "Музыка в ночи" и в 2016 году – "Волны в ночи".