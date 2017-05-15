rus.err.ee

Саудовская Аравия и Россия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Автор: Scanpix/Reuters
Экономика
Экономика

Саудовская Аравия и Россия в понедельник, 15 мая, договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи до конца марта 2018 года ради восстановления баланса на мировом рынке, говорится в совместном заявлении министров энергетики обеих стран.

Следующий этап сокращения производства сырья будет изначально проводиться в том же объёме, что и при текущей сделке, сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на совместном брифинге со своим российским коллегой Александром Новаком в Пекине.

Картель ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, включая Россию, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 миллиона баррелей в сутки для восстановления цен на сырьё. На долю России из этого объёма приходится 300.000 баррелей, соощает Reuters.

Оба министра договорились приложить максимум усилий для снижения мировых запасов нефти до среднего уровня за пять лет и ждут, что другие производители также поддержат продление глобального пакта, говорится в совместном заявлении Новака и аль-Халида.

К идее продления глобального пакта крупнейших нефтепроизводителей толкнуло снижение котировок до минимума с 30 ноября 2016 года из-за сохраняющегося избытка предложения на рынке несмотря на сокращение добычи ОПЕК+.

Редактор: Артур Тооман



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Кандидатом в мэры Таллинна от Центристской партии стал Таави Аас
Обновлено: 08:16 
Ученики и персонал гимназии Кохтла-Ярве были эвакуированы из-за запаха хлора
"Ночь музеев""Ночь музеев"
В акции "Ночь музеев" примут участие почти 200 музеев Эстонии
Лидер КНДР Ким Чен Ын на параде.Лидер КНДР Ким Чен Ын на параде.
Северокорейские СМИ: запущенная КНДР ракета способна нести ядерный боезаряд
Койт Тооме и Лаура, ЭстонияКойт Тооме и Лаура, Эстония
В полуфинале "Евровидения" Эстония заняла 14-е место
ДетсадовцыДетсадовцы
"АК+": в Ида-Вирумаа нет ресурсов для перевода всех детских садов на эстонское обучение

Перевести образование в дошкольных учреждениях на эстонский язык - один из пунктов предвыборной платформы Партии реформ. Идея сама по себе не нова и не впервые перед выборами педалируется разными политическими силами. Воплощение амбициозного плана в жизнь в Ида-Вирумаа пока не выглядит реалистичным.

Матерью года-2017 стала Хели Веэбер.Матерью года-2017 стала Хели Веэбер.
Титул "Мать года" присвоен гинекологу Хели Веэбер
Times: организовавшие глобальную кибератаку хакеры получили более 42 000 долларов
Метеостанция в Харку.Метеостанция в Харку.
СМИ: из-за волны сокращений часть данных о погоде останется не собранной
Мнение / Интервью
Президент Керсти Кальюлайд считает, что счастье каждой матери и ребенка особенное.Президент Керсти Кальюлайд считает, что счастье каждой матери и ребенка особенное.
Президент Кальюлайд призвала общество по достоинству оценить материнство

Общество должно по достоинству оценить материнство, призвала в своем выступлении в воскресенье по случаю Дня матери президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Политрулет" (7-14 мая)."Политрулет" (7-14 мая).
"Политрулет": тушение пожаров под песни групп "Нэнси" и "Депеш мод"
Виктория Ладынская.Виктория Ладынская.
Ладынская: IRL пока не намерен выходить из состава правительства
Сеэдер: русских нужно обучить эстонскому языку
Евровидение
На сцену выбежал фанат.На сцену выбежал фанат.
ВИДЕО: во время выступления Джамалы на сцену выбежал фанат и снял штаны
Финал "Евровидения 2017" в Киеве.Финал "Евровидения 2017" в Киеве.
ФОТО: Впечатляющий финал 62-го конкурса "Евровидение"
Лаура и Койт Тооме на красной дорожке в Киеве.Лаура и Койт Тооме на красной дорожке в Киеве.
ETV+ побывал в Киеве накануне "Евровидения"
ИДА-ВИРУМАА
СилламяэСилламяэ
Департамент защиты прав потребителей закроет на лето свои двери в Силламяэ
На восточной границе Эстонии началась вакцинация диких животных от бешенства
Дым шел со стороны России.Дым шел со стороны России.
В субботу вечером Нарву окутал российский дым
Нарвский замок.Нарвский замок.
"Ночь музеев" в Нарве все-таки состоится
Иллюстративная фотофграфияИллюстративная фотофграфия
"Инсайт": государство не оплачивает счета за подаренные ему в Кохтла-Ярве квартиры
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Танцы на крыше ГорхоллаТанцы на крыше Горхолла
ФОТО: на крыше Горхолла прошли соревнования по танцам “Team-up battle”
По словам Цахкна, дом был застрахован.По словам Цахкна, дом был застрахован.
В Таллинне горел дом министра обороны Маргуса Цахкна
Пьяных водителей будут сажать в тюрьму.Пьяных водителей будут сажать в тюрьму.
Правовая комиссия Рийгикогу: пьяных водителей нужно сажать в тюрьму
ЗА РУБЕЖОМ
Глава Microsoft рассказал о роли АНБ в глобальной кибератаке
На митинг собрались представители разных округов Москвы.На митинг собрались представители разных округов Москвы.
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек
Обновлено: 14.05
Эммануэль Маркон (39) - стал самым молодым президентом Франции. На фото слева - новая первая леди Франции Бриджит Макрон.
Макрон вступил в должность президента Франции
Саули Ниинистё.
Ниинистё: стабильную Европу без разделительных линий построить не получилось
Учения
Главком США в Европе призвал к максимальной прозрачности учений "Запад-2017"
Свадьба в Чечне. Иллюстративная фотография.
В Чечне заявили, что информация о притеснениях геев не нашла подтверждения
ЭСТОНИЯ
Юри Ратас с Таави Аасом.Юри Ратас с Таави Аасом.
День Таллинна начался со встречи премьер-министра и градоначальника

В понедельник, 15 мая, в 16-й раз празднуется День Таллинна. На этот раз после долгого перерыва он начался со встречи премьер-министра и градоначальника у массивных дверей надвратной башни на ул. Люхике ялг.

Газированные напитки.Газированные напитки.
Под налог на напитки, содержащие сахар, попадают и натуральные соки
Скорая помощь.Скорая помощь.
В волости Кейла автомобиль въехал в дорожный знак, водитель скрылся
Эстонская национальная библиотека.Эстонская национальная библиотека.
Национальной библиотеке угрожали взрывом
Полиция зафиксировала ДТП в воскресенье днем.Полиция зафиксировала ДТП в воскресенье днем.
Две аварии на шоссе Таллинн-Тарту привели к затору в районе Сымеру
Свен Миксер.Свен Миксер.
Миксер: Россия заинтересована в укреплении своих позиций в Средиземноморье
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Президентский прием лучших выпускников учебных заведений состоится 4 июля
ЭКОНОМИКА
Иллюстративное фотоИллюстративное фото
Саудовская Аравия и Россия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи
Премьер Греции Алексис Ципрас.Премьер Греции Алексис Ципрас.
МВФ увидел признаки прогресса в реализации экономической программы Греции
13.05
В Тарту прошел митинг против планируемого целлюлозного завода
13.05
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Эстонии на уровне А+
12.05
Торгово-промышленная палата выразила недовольство увеличением налогового бремени
12.05
SEB: Эстония не догонит Северные страны по уровню жизни
12.05
Легкие травмы на производствах Эстонии фиксироваться не будут
СПОРТ
Противостояние Противостояние
"Калев/Крамо" с трудом обыграл рапласких баскетболистов во втором матче финальной серии
Обновлено: 14.05
Танель Кангерт.Танель Кангерт.
Танель Кангерт занял седьмое место на девятом этапе гонки "Джиро д'Италия"
В последнее время Юрген Клопп перестал доверять Рагнару Клавану.
"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм", Клаван остался в запасе
Анетт Контавейт одержала трудную победу.
Анетт Контавейт вышла в основную сетку турнира в Риме
Денис Карпак.
Денис Карпак занял на чемпионате Европы 12-е место
"Левадия" сохранила лидерство в чемпионате победой над "Нымме Калью"
Денис Карпак.Денис Карпак.
Четыре эстонских яхтсмена находятся в первой дюжине мирового рейтинга
ВИДЕО ГОЛОВ: "Левадия" обыграла "Нымме Калью" и стала единоличным лидером чемпионата Эстонии
Баскетболисты "Калева/Крамо" начали финальную серию чемпионата Эстонии с уверенной победы
КУЛЬТУРА
Денис Драгунский.Денис Драгунский.
Писатель Денис Драгунский мечтает о романе про русскую эмиграцию в Париже
Международная выставка-фестиваль авторских кукол NukuKunst.Международная выставка-фестиваль авторских кукол NukuKunst.
ВИДЕО: кукольный мир на Певческом поле в Таллинне завершил свою работу
В Египте обнаружена гробница фараонов с десятками мумий
Фотовыставка Фотовыставка
В Таллиннском русском музее открылась фотовыставка "Многоликая Россия"
РАЗНОЕ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Бросившую кошку женщину обвиняют в жестоком обращении с животными
Центр содержания нелегалов в Харку.Центр содержания нелегалов в Харку.
Решение по делу о поджоге в центре для нелегальных мигрантов суд вынесет в июне
Геттер Яани порадует жителей Пыхья-Таллинна и других гостей праздника.Геттер Яани порадует жителей Пыхья-Таллинна и других гостей праздника.
На приуроченном ко Дню матери концерте в Пыхья-Таллинне выступит Геттер Яани
Фотография с места ДТП.Фотография с места ДТП.
23 человека погибли при крушении туристического автобуса в Турции
Обновлено: 13.05
Чучело.Чучело.
Таксидермист Янно Ланг в год изготовляет около сотни чучел
Смотрите на ETV+
Последние новости
11:50
Саудовская Аравия и Россия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи
11:21
В акции "Ночь музеев" примут участие почти 200 музеев Эстонии
11:03
Ученики и персонал гимназии Кохтла-Ярве были эвакуированы из-за запаха хлора
11:02
В полуфинале "Евровидения" Эстония заняла 14-е место
10:59
День Таллинна начался со встречи премьер-министра и градоначальника
10:26
Бросившую кошку женщину обвиняют в жестоком обращении с животными
10:10
Департамент защиты прав потребителей закроет на лето свои двери в Силламяэ
09:39
Северокорейские СМИ: запущенная КНДР ракета способна нести ядерный боезаряд
09:19
На восточной границе Эстонии началась вакцинация диких животных от бешенства
08:54
Times: организовавшие глобальную кибератаку хакеры получили более 42 000 долларов
08:16
Кандидатом в мэры Таллинна от Центристской партии стал Таави Аас Обновлено
08:12
СМИ: из-за волны сокращений часть данных о погоде останется не собранной
07:46
Под налог на напитки, содержащие сахар, попадают и натуральные соки
07:32
Глава Microsoft рассказал о роли АНБ в глобальной кибератаке
Полезно знать
Топ читаемости
14.05
Власти Пыхья-Таллинна просят Осиновского не открывать пункт обмена шприцев на улице Ситси
14.05
В Таллинне горел дом министра обороны Маргуса Цахкна
14.05
"Евровидение 2017" выиграла Португалия Обновлено
14.05
ВИДЕО: во время выступления Джамалы на сцену выбежал фанат и снял штаны
14.05
В субботу вечером Нарву окутал российский дым
04.03
На "Евровидение 2017" от Эстонии поедут Лаура и Койт Тооме Обновлено
14.05
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек Обновлено
08:16
Кандидатом в мэры Таллинна от Центристской партии стал Таави Аас Обновлено
12.05
Эстония не прошла в финал "Евровидения" Обновлено
14.05
Президент Кальюлайд призвала общество по достоинству оценить материнство
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 13.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
Иллюстративная фотография.
В понедельник в Эстонию придет похолодание
Эстония
Ярмарка
Маардуская ярмарка "Весенняя карусель" привлекла рекордное число участников
Хелир-Валдор Сеэдер.
Новым председателем IRL избран Хелир-Валдор Сеэдер, зампредседателя избрана Виктория Ладынская
Обновлено: 13.05
Исследование: более четверти беременных женщин в Эстонии имеют лишний вес
Чучело.
Таксидермист Янно Ланг в год изготовляет около сотни чучел
Пограничный рентген.
На пограничные пункты Эстонии поступят пять новых рентгенов
Пограничники утонули под Хаапсалу потому, что на скорости выпустили из рук штурвал катера
Обновлено: 12.05
За рубежом
Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве
Кремль.
"АК": результаты выборов во Франции вызвали разочарование в России
Митинг оппозиции.
В Москве в память о "болотном деле" прошел митинг оппозиции
Тимо Сойни (слева) и Сергей Лавров.
Сойни заявил Лаврову о невозможности развития отношений с ЕС до выполнения минских соглашений
Обновлено: 04.05
Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.
Путин: отношения России и Турции вернулись к норме
Столкновения демонстрантов с полицией в Париже 1 мая.
Первомайские демонстрации в Париже переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие
Обновлено: 01.05