Саудовская Аравия и Россия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи

Саудовская Аравия и Россия в понедельник, 15 мая, договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи до конца марта 2018 года ради восстановления баланса на мировом рынке, говорится в совместном заявлении министров энергетики обеих стран.

Следующий этап сокращения производства сырья будет изначально проводиться в том же объёме, что и при текущей сделке, сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на совместном брифинге со своим российским коллегой Александром Новаком в Пекине.

Картель ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, включая Россию, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 миллиона баррелей в сутки для восстановления цен на сырьё. На долю России из этого объёма приходится 300.000 баррелей, соощает Reuters.

Оба министра договорились приложить максимум усилий для снижения мировых запасов нефти до среднего уровня за пять лет и ждут, что другие производители также поддержат продление глобального пакта, говорится в совместном заявлении Новака и аль-Халида.

К идее продления глобального пакта крупнейших нефтепроизводителей толкнуло снижение котировок до минимума с 30 ноября 2016 года из-за сохраняющегося избытка предложения на рынке несмотря на сокращение добычи ОПЕК+.