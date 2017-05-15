Новый руководитель ЭЖД Эрик Лайдвеэ собирается восстановить грузопоток

Совет Эстонской железной дороги выбрал нового руководителя. Им стал Эрик Лайдвеэ, бывший руководитель Transiidikeskus AS. Лайдвеэ уверен, что грузопоток через Эстонию можно восстановить.

В ближайшее время новый руководитель Эстонской железной дороги Эрик Лайдвеэ собирается встретиться в Москве с руководством РЖД, чтобы обсудить вопросы сотрудничества.

"Если бы я не был уверен, что грузопоток можно восстановить, я бы не согласился возглавить предприятие. Грузы, в том числе и нефтеналивные, идут через Эстонию и будут идти. Надо подумать как вернуть другие грузы, например, уголь", - сказал Лайдвеэ.

По словам Лайдвеэ, первостепенная задача на ближайшее будущее - остановить спад грузопотока и совместно с экспедиторами, портами, операторами терминалов разработать качественную услугу для клиентов.

"У нас есть конкретные привлекательные предложения для клиентов. Мы можем успешно конкурировать с портом Усть-Луга", - уверен Лайдвеэ.

Совет Эстонской железной дороги обосновал свой выбор нового руководителя тем, что Эрик Лайдвеэ более 20 лет проработал в транзитной сфере и ему досконально известна вся логистическая цепочка.

Прежний руководитель Эстонской железной дороги Сулев Лоо, возглавивший предприятие в сентябре 2015 года и ушедший из него по собственному желанию в феврале 2017 года, также долгое время работал в транзитной сфере, он возглавлял компанию Tarcona AS, входящую в структуру всемирно известной нефтетрейдинговой компании Gunvor.