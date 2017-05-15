Пеэтер Тайм: чтобы вернуть доверие избирателя, IRL следует покинуть коалицию

Смена руководства, безусловно, пойдет Союзу Отечества и ResPublika (IRL) на пользу, однако в составе нынешней коалиции партия развиваться не сможет. Об этом в интервью "Кофе+" завил политолог Пеэтер Тайм, комментируя результаты прошедшего в субботу съезда IRL.

"Следовать национал-консервативным идеалам, находясь в коалиции с центристами и социал-демократами, невозможно", – подчеркнул Тайм в интервью для "Кофе+" на телеканале ETV+.

Кроме того, сразу три партии с одинаковой идеологией для эстонского политического ландшафта явный перебор, считает политолог. "Если партия EKRE забрала у IRL тему, то Cвободная партия – людей. Не вижу другого способа повысить рейтинги Союза Отечества и ResPublika, кроме как объединиться с какой-нибудь из близких по духу партий", – говорит Тайм. – Вполне допускаю, что дни IRL сочтены".

Спекулировать на тему того, какой из пяти министерских постов займет новый глава IRL Хелир-Вальдор Сеэдер, политолог не стал, заметив, что пока неясно, останется ли партия в коалиции.

Хелир-Вальдор Сеэдер был избран на пост председателя Союза Отечества и ResPublika на прошедшем в субботу, 13 мая, съезде. Сеэдер по результатам голосования обошел свою конкурентку Каю Ива. Переизбрание руководства стало вынужденной мерой: рейтинг партии IRL долгое время снижался и в апреле упал до 4%, что ниже избирательного барьера.