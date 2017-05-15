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Уровень безработицы в Эстонии составил в первом квартале 5,6% ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Фото: Сийм Лыви/ERR
Экономика
Экономика

Уровень безработицы в Эстонии составил в первом квартале 2017 года 5,6%, показатель трудовой занятости – 66,3%; в первом квартале 2017 года безработных было 38 400 человек, а в аналогичный период 2016 года – 43 600.

Уровень участия в рынке труда по сравнению с первыми кварталами прошлых лет достиг рекордной отметки – 70,2%, сообщили в Департаменте статистики.

По сравнению с первым кварталом 2016 года уровень безработицы упал на 0,9%, а по сравнению с предыдущим кварталом – на 1%. Показатель был ниже только в третьем квартале 2015 года, когда он составил 5,2%.

Уровень трудовой занятости в возрастной группе от 15 до 74 лет составил в первом квартале 2017 года 66,3%. В первом квартале 2017 года трудоустроенных было 646 800 человек. По сравнению с первым кварталом 2016 года показатель поднялся на 2,2%. Число занятых на рынке труда людей вырос приблизительно на 17 000 человек. В то же время, показатели за первый квартал этого года ниже показателей за второй и третий квартал 2016 года, что во многом связано с сезонными факторами – из-за специфики производственных процессов и/или спроса в летние месяцы многие сферы деятельности требуют больше рабочей силы.

Среди неэстонцев и эстонцев выросли число трудозанятых и сократилось число безработных. Уровень безработицы среди эстонцев составил 4,2%. По сравнению с предыдущим кварталом и первым кварталом прошлого года он упал на 1% и 0,9% соответственно. Уровень безработицы среды неэстонцев по-прежнему был заметно выше: в первом квартале 2017 года он составил 8,7%, но по сравнению с предыдущим кварталом и первым кварталом прошлого года он упал на 1,1%. Сравнительно заметно выросли число и доля активных на рынке труда неэстонцев. В первом квартале 2017 года уровень трудозанятости в этой группе составил 61,4%, тогда как в первом квартале прошлого года он составлял 58,7%.

За год улучшилась ситуация на рынке труда — сократилось число неактивных и безработных и выросло число трудозанятых в населенных пунктах городского и сельского типа. Уровень трудозанятости поднялся в населенных пунктах городского типа на 2% до 67,1%, а в сельских регионах на 2,4% до 64,5%.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS

безработица


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