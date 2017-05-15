Анетт Контавейт потеряла две позиции в рейтинге WTA

"АК+": в Ида-Вирумаа нет ресурсов для перевода всех детских садов на эстонское обучение

Перевести образование в дошкольных учреждениях на эстонский язык - один из пунктов предвыборной платформы Партии реформ. Идея сама по себе не нова и не впервые перед выборами педалируется разными политическими силами. Воплощение амбициозного плана в жизнь в Ида-Вирумаа пока не выглядит реалистичным.