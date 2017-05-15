Анетт Контавейт потеряла две позиции в рейтинге WTA ({{commentsTotal}})
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 15 мая, Контавейт опустилась с 66-го на 68-е место.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи осталась на 622-й строчке.
На первое место рейтинга вышла немка Ангелик Кербер, оттеснившая на вторую строчку американку Серену Уильямс, которая приостановила карьеру из-за беременности. Третье место продолжает занимать Каролина Плишкова из Чехии.
Редактор: Сергей Михайлов