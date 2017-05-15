Уехавшая в Европу семья беженцев не вернулась в Эстонию через 90 дней

Одна из семей беженцев, прибывших в Эстонию в рамках квоты по миграционной программе Европейского союза, превысила допустимый срок нахождения вне Эстонии – 90 дней.

Как отметила руководитель отдела политики международной защиты Министерства социальных дел Трийн Рааг, у тех, кто получает международную защиту, есть право путешествовать по Европейскому союзу в течение срока до 90 дней, если этот срок истек, то выплата этим беженцам семейного пособия приостанавливается.

"Беженцы все-таки привязаны к Эстонии – это означает, что у них нет возможности работать или получать пособия в других странах ЕС. По возвращении в Эстонию у них сохраняется право на помощь опорного лица и на продолжение изучения эстонского языка", – сказала Рааг.

Задержавшаяся в Европе семья сирийских беженцев, состоит из трех человек, которые прибыли в Эстонию в ноябре прошлого года из Греции и были направлены на жительство в Тарту.

За пределами Эстонии находятся еще 8 приехавших по квоте семей, то есть в общей сложности 41 человек. Эти семьи пока находятся в странах Европы менее 90 дней.

Эстонию официально покинула семья из Ирака, они добровольно вернулись на родину. В семье пять человек – двое взрослых и трое детей, во время пребывания в Эстонии в семье родился еще один ребенок. Отец семейства отбыл из Эстонии еще в январе, на прошлой неделе за ним последовала и вся семья.

В Эстонию по миграционной программе ЕС направлены и размещены 142 человека, из этого числа беженцев семья из пяти человек официально покинула Эстонию, три человека превысили допустимый срок пребывания за пределами Эстонии, 44 человека находятся в Европе, а двое – под стражей.

В соответствии с достигнутым в ЕС соглашением двухлетняя квота Эстонии составляет 550 военных беженцев, перемещаемых из Греции, Италии и Турции.