У 85% деревообрабатывающих предприятий Ида-Вирумаа выявили проблемы с пожаробезопасностью

Сотрудники Спасательного департамента выявили нарушения в области пожаробезопасности у большинства проверенных в Ида-Вирумаа предприятий, связанных с дерево- и металлообработкой.

Об этом в понедельник, 15 мая, сообщила пресс-служба Спасательного департамента, отметив, что рейды в конце апреля прошли как в Ида-Вирумаа, так и в Ляэне-Вирумаа.

Целью проверок являлось проконтролировать как с точки зрения пожарной безопасности происходит складирование материалов в зданиях, организацию эвакуационных путей, обеспечение безопасности рабочих мест и наличие первых средств тушения возможного пожара.

В Ида-Вирумаа проверили 21 деревообрабатывающее предприятие, в полном порядке было только три, в остальных случаях инспекторы нашли нарушения. Также в Ида-Вирумаа были проверены 12 предприятий, занимающихся обработкой металла. Из них в порядке было 2, в остальных зафиксировали нарушения.

В большинстве случаев эти нарушения на данный момент уже устранены, на некоторые предприятия планируется прийти снова.

Поскольку результат проверки не был вполне удовлетворительным, такие рейды инспекторы Спасательного департамента планируют и в будущем.