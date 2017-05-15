Яна Тоом: магнитом голосов Таави Аас не станет, но с работой справится

Депутат Европарламента Яна Тоом считает, что объявленного центристами в качестве кандидата в мэры Таллинна Таави Ааса нельзя сравнить с Эдгаром Сависааром по популярности среди избирателей, но он интеллигентный и дружелюбный человек, который несомненно справится с задачами по управлению эстонской столицей.

"Несомненно, неожиданный кандидат", - в шутку прокомментировала Тоом в понедельник выдвижение Ааса агентству BNS.

Интеллигентный человек



"Кандидат в мэры города может быть и техническим — никто не предполагает, что Таави Аас получит много голосов, - пояснила член правления центристов, не входящая в Таллиннский совет партии. - Я надеюсь, что он получит приличное число голосов, но разумеется, это не то, что с Эдгаром Сависааром, что мы думаем, будто у нас появится магнит для голосов. Разумеется, нет!"

"Но что касается городских дел, то он справится. В любом случае Таави (Аас) — интеллигентный человек, который не позволяет себе делать разные неуместные вещи как некоторые другие — я не говорю сейчас о (премьер-министре) Юри Ратасе. Он говорит по-русски, очень дружелюбный человек. Я считаю, что он справится", - добавила Тоом.

У русскоязычных избирателей есть вопросы

Комментируя возможное поведение русскоязычных избирателей, она отметила, что такие избиратели поддерживают конкретных людей в Центристской партии, но ссоры в партии в последнее время стали вызывать у них вопросы.

"Я считаю, что русскоязычные избиратели поддерживают конкретный список политиков. Мне трудно сказать, входит ли в него Таави Аас. Очевидно, они поддерживают и Центристскую партию, но мой почтовый ящик говорит о том, что русские избиратели в легком замешательстве. Но мы, наверное, с этим справимся", - сказала она.

Выдвижение Таави Ааса в мэры Таллинна

Таллиннский совет Центристской партии в понедельник утвердил Таави Ааса кандидатом в мэры Таллинна на предстоящих осенью выборах в органы местного самоуправления. Аас пойдет первым номером в избирательном списке Центристской партии в столичном районе Мустамяэ.

Таави Аас исполняет обязанности мэра Таллинна с сентября 2015 года, когда Харьюский уездный суд отстранил от должности Эдгара Сависаара в связи с антикоррупционным расследованием.

Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал, что кандидата в мэры выбирали из пяти претендентов. Он отметил, что Аас сможет успешно руководить Таллинном, так как он внес вклад в развитие города, у него есть опыт и ему доверяют.

Сам Аас сказал, что ему пора выйти из тени. "Большую часть своей рабочей жизни я был в роли менеджера, а не народным избранником. Я всегда работал, что называется, за кадром. Я не выносил все победы на суд общественности, но сейчас я решил, что пора выйти из тени и поэтому я решил баллотироваться на пост мэра Таллинна", – пояснил он.