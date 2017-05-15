Путин поддерживает решение о неучастии России в "Евровидении" в Киеве

Президент России Владимир Путин считает, что решение не принимать участие в конкурсе "Евровидение" было верным и не сожалеет об этом.

Свою точку зрения на этот счет он озвучил, выступая в понедельник в Пекине на пресс-конференции после завершения форума "Один пояс - один путь", передает ТАСС.

"Что касается "Евровидения", то те, кто хотел посмотреть, могли сделать это в интернете, а то, что наши структуры, вовлеченные в этот процесс, отказались принимать участие, думаю, что поступили правильно, - заявил президент. - Потому что на мой взгляд сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятия такого рода".