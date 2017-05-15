Михал и Хельме: Аас олицетворяет все, что делается неправильно

По словам кандидатов в мэры Таллинна от Партии реформ и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Кристена Михала и Мартина Хельме, объявленный сегодня кандидатом в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Аас связан с ее сомнительной деятельностью и оппозиция должна совместно сломить единовластие центристов в Таллинне после местных выборов.

В понедельник в прямом включении на ERR.ee Михал отметил, что по словам председателя Центристской партии и премьер-министра Юри Ратаса, Аасу идет на пользу 16-летний опыт работы на руководящих должностях в Таллинне. Однако Михал добавил, что тем самым Аас несет груз прошлых лет Центристской партии, пишет портал ERR.ee.

Также по словам Михала стоит иметь ввиду, что представляя в понедельник Ааса кандидатом в мэры от центристов, Ратас ясно дал понять о своей заинтересованности в решении дел Таллинна.

"До сих пор Ратас заявлял общественности, что не занимается делами Таллинна", - сказал Михал. Также Михал утверждает, что в таком случае Ратас должен, например, ответить на вопрос о Таллиннском телевидении и признании правозащитника Алексея Семенова.

Отвечая на вопрос, как бы он охарактеризовал Таави Ааса, Михал ответил, что общался с ним будучи в должности министра. "Он не был большим человеком из народа и не занимался активной общественной деятельностью. Но посмотрим, возможно, его харизма раскроется в роли кандидата в мэры города".

Мартин Хельме добавил, что выбор кандидата на должность мэра — личное дело каждой партии. "Вероятно, у центристов были проведены свои расчеты, которые обеспечивают им наилучший результат", - заявил Хельме.

Хельме отметил, что Аас выдвинут кандидатом в Мустамяэ, где у Ратаса были очень хорошие результаты выборов. "Задана очень высокая планка, через которую нужно перепрыгнуть".

Хельме: некоторые члены центристской партии ведут гнусную политику

По словам Хельме, действия Оудекки Лооне, Ольги Ивановой и Яны Тоом напомнили, каково истинное лицо центристов. "Охота за голосами избирателей — вполне логична, но то, что они делают, без сомнения гнусно. Они не соответствуют идентичности Эстонии, а роль Ратаса и Ааса — прикрыть реваншистский и пропутинский подход", - заявил Хельме.

Также он добавил, что вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт тоже дает понять, что в Таллинне вытесняется эстоноязычное образование и продвигается русскоязычное.

Хельме отметил, что языковая тема важна в контексте предстоящих муниципальных выборов, однако в Таллинне есть и много других проблем. "Городская власть Таллинна себя исчерпала и необходимы изменения", - сказал он, подчеркнув, что это ключевой вопрос предстоящих выборов.

Помимо вопросов образования, есть сложности и в организации дорожного движения, и с вывозом мусора - где есть проблемы с коррупцией, сказал Хельме. По его оценке, не исключено, что центристы наберут менее половины голосов, если другие партии смогут мотивировать своих сторонников участвовать в выборах.

По словам Михала, на местных выборах в Таллинне очень важна совместная работа оппозиции. "Мы должны мобилизировать всех своих избирателей", - считает Михал.

Хельме отметил, что если Союз отечества и Res Publica (IRL) назначит на должность мэра города Викторию Ладынскую, то это будет спорный шаг. "IRL продолжает гнуть свою линию, охотясь за новыми и сложными голосами. Вернее было бы привлечь избирателей, которые отказались от их поддержки", - сказал Хельме.