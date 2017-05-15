В выходные в Эстонии ожидается до +23 градусов тепла

В предстоящие выходные в Эстонии будет теплая погода, местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха поднимется до +23 градусов, правда, на побережье при ветре останется до +13.

Во вторник немного похолодает: ночью температура упадет до -1..+2, на побережье – от +4 до +5 градусов. Днем будет от +12 до +15, на северном побережье и в районе Чудского озера – ниже 10 градусов.

В среду из Скандинавии придет более теплая и воздушная масса. Облачность уплотнится, но осадков не ожидается. Ветер южных направлений постепенно усилится. Температура воздуха ночью – от -1 до +3 (на побережье до +6), днем – от +13 до +16, на побережье при ветре – до +10 градусов.

В четверг местами пройдут небольшие дожди. Ветер ослабеет. Температура воздуха – от +6 до +10, днем – от +13 до +18 градусов. На побережье и при дожде – до +10 градусов.

В пятницу местами возможны дожди. Ветер южный, слабый. Температура воздуха ночью – от +7 до +11, днем – от +18 до +21, на побережье чуть выше +10.

В субботу осадков не обещают. Ветер слабый. Температура воздуха ночью – от +7 до +12, днем – от +18 до +23 градусов, на побережье – до +13 градусов.

В воскресенье возможны кратковременные дожди. Ветер повернет на северный. Температура воздуха ночью – от +7 до +12, днем – от +15 до +20 градусов.

В понедельник будет без осадков. Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью – от +6 до +11, днем – до +20, на побережье – до +13 градусов.