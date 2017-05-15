Иванов и Зопп поднялись в рейтинге ATP

Сильнейшие теннисисты Эстонии Владимир Иванов и Юрген Зопп улучшили свои позиции в рейтинге ATP.

В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая была опубликована в понедельник, 15 мая, Иванов поднялся на 9 строчек и занимает теперь 413-е место.

Вторая ракетка Эстонии Юрген Зопп переместился вверх на семь позиций и занимает 469-е место.

Лидером мужского тенниса в мире остался Энди Маррей. Вторым идет серб Новак Джокович. Третьим - Стен Вавринка из Швейцарии.

В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 310-е место (27 июля 2015 года).