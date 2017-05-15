Михаил Кылварт: Таави Аас работает на результат, а не на личный пиар

У назначенного в понедельник, 15 мая, кандидатом в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Ааса огромный опыт руководящей работы, он прекрасно ориентируется в вопросах планирования и городского хозяйства, считает его коллега по политической силе и городскому управлению Михаил Кылварт.

"Таави Аас служит в Таллиннской городской управе уже 12 лет, последние шесть лет мы работаем вместе. За эти годы не раз убеждался в его профессионализме: будь то вопросы транспорта и городского планирования или сбалансированности городского бюджета", - заявил Кылварт через пресс-службу Центристской партии.

"Аас способен принимать неординарные, ориентированные на перспективу решения, он воплощал в жизнь идею введения бесплатного общественного транспорта. Во многом благодаря этому проекту увеличился приток новых жителей в Таллинн", - добавил Михаил Кылварт.

По его словам, Аас, который последние два года является исполняющим обязанности мэра столицы, относится к тому типу руководителей, которые работают не на пиар, а на результат.

"Согласно последним данным опросов населения, 95% горожан довольны условиями жизни в Таллинне и 93% довольны жизнью в столичных районах", - заключил Михаил Кылварт.

Напомним, столичный совет Центристской партии 15 мая утвердил Таави Ааса кандидатом в мэры Таллинна на предстоящих осенью выборах в органы местного самоуправления.

Аас исполняет обязанности мэра Таллинна с сентября 2015 года, когда Харьюский уездный суд отстранил от должности Эдгара Сависаара.

Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал, что кандидата в мэры выбирали из пяти претендентов. Ратас отметил, что Аас сможет успешно руководить Таллинном, так как он внес вклад в развитие города, у него есть опыт и ему доверяют.

Ранее СМИ сообщали, что в качестве потенциальных кандидатов в мэры Таллинна от Центристской партии также рассматриваются Михаил Кылварт и Майлис Репс.