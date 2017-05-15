В Эстонии все 388 безрецептурных лекарств снабдили информацией на русском языке

В мае в эстонский регистр лекарств внесли переводы на русский и английские языки информационных листков всех 388 продающихся в стране безрецептурных лекарств.

Об этом в понедельник, 15 мая, сообщила пресс-служба Министерства социальных дел.

К наиболее популярным безрецептурным лекарствам относятся обезболивающие, а также лекарства от насморка, аллергии и ожогов.

Переводы инфолистков доступны на сайтах Министерства социальных дел и департамента лекарств. Также клиент может попросить аптекаря распечатать интересующий его инфолисток.

"Если пациент захочет, то в дополнение к консультации аптекарь должен предоставить инфолисток лекарства. Теперь пациенты могут получить аннотации ко всем имеющимся в продаже в Эстонии безрецептурным лекарствам также на английском или на русском", - сообщает Минсоцдел.

На перевод информации о лекарствах на протяжении четырех лет государство будет выделять ежегодно по 100 000 евро.