Движение по улице Валдеку в Таллинне стало двусторонним

Обновленная улица Валдеку в Таллинне полностью открыта для движения транспорта.

Об этом в понедельник, 15 мая, сообщила пресс-служба столичной мэрии, отметив, что после реконструкции Валдеку стала улицей с двухсторонним движением.

Кроме того, на участке между улицами Астри и Мяннику по обе стороны дороги созданы 88 мест для стоянки автомобилей. Еще 4 парковочных места создали около кафе в доме № 66.

В ходе реконструкции были также созданы ливневый коллектор, реконструированы водопровод и канализация, заменен бордюр, установлено специальное освещение на пешеходных переходах и т.д.

Стоимость работ составила 1,3 млн евро, из которых 140 000 пришлись на долю фирмы Tallinna Vesi.