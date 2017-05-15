Макрон назначил премьер-министром Франции правоцентриста Эдуара Филиппа

О решении Макрона сообщили в понедельник в Елисейском дворце, передает ТАСС.

В течение двух дней Филипп должен сформировать правительство и представить список министров Макрону. В состав нового кабинета, как ожидается, войдут не более 15 министров. Уже в среду в Елисейском дворце пройдет первое заседание Совета министров в новом составе под председательством нового президента республики, вступившего в должность в воскресенье.

Как отмечает ТАСС, для 39-летнего Макрона и его движения "На марше" 46-летний Эдуар Филипп — первый заметный представитель правоцентристов в команде. До сих пор политический блок нового президента, позиционирующий себя центристским, объединял главным образом выходцев из Социалистической партии и примкнувших к ним центристов из "Демократического движения" Франсуа Байру. На минувшей неделе руководство "На марше" обнародовало список из 428 кандидатов, которые будут представлять движение на парламентских выборах в июне, и среди них не оказалось ни одного представителя нынешней правоцентристской оппозиции. До среды в блоке Макрона должны определиться с именами еще 149 кандидатов.

Новому правительству во главе с Филиппом предстоит работать до выборов в Национальное собрание Франции 11 и 18 июня, по итогам которых формируемый сейчас кабинет будет сразу отправлен в отставку. От исхода голосования будет зависеть, сможет ли президент Эмманюэль Макрон в ближайшие пять лет рассчитывать на собственное парламентское большинство, которое бы сформировало правительство, способное проводить в жизнь его политическую программу.