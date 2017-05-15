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EKRE инициировала законопроект об отмене закона о совместном проживании ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: AFP/Scanpix
Эстония
Эстония

Консервативная народная партия (EKRE) в понедельник внесла в Рийгикогу законопроект о признании недействительным Закона о совместном проживании, который фактически уравнял права однополых пар с традиционными семьями.

Глава фракции EKRE в Рийгикогу Мартин Хельме пояснил, что надежды партии на отмену закона связаны со сменой за последний год правительства и лидеров четырех парламентских партий. "Партия реформ, Свободная партия и IRL в последнее время произносили громкие слова и принимали более консервативные позы", - сказал он.

По мнению Хельме, голосование по представленному законопроекту продемонстрирует, насколько искренни политики в своих заявлениях. "Мы предлагаем политикам этих партий возможность доказать, что они не рядятся в чужую одежду и не притворяются кем-то, кем они на самом деле не являются. Если они консерваторы, то они поддержат наше предложение и проголосуют за отмену закона о совместном проживании", - подчеркнул Хельме, назвав отношение к этому закону "лакмусовой бумажкой" консервативного мировоззрения.

Он добавил, что представленный законопроект также проверит твердость принципов возглавляющей правительство Центристской партии, которая в оппозиции требовала отмены этого закона. Хельме подчеркнул, что принятие закона было недемократичным, потому что его не поддерживает большая часть населения страны.

Закон о совместном проживании был принят Рийгикогу в октябре 2014 года минимальным большинством голосов: 40 "за" и 38 "против". 10 депутатов при голосовании воздержались, а 13 отсутствовали на заседании. Принятие закона поддержали большинство реформистов и практически все соцдемы, против высказались большинство центристов и практически все члены IRL.

Если для принятия самого закона было достаточно простого большинства, то для его применения на практике необходимо также принять прикладные акты, которые уже должны поддержать как минимум 51 депутат. После смены состава парламента весной 2015 года стало очевидно, что такого большинства в Рийгикогу сформировать не удастся, поэтому закон с тех пор "завис".

Ранее в Рийгикогу дважды пытались отменить закон: в ноябре 2015 года и феврале 2016 года соответствующие законопроекты вносила группа депутатов от Центристской партии и EKRE. Оба раза они были отклонены парламентом.

Редактор: Андрей Крашевский

ekreхельмезакон о совместном проживании


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