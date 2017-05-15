Роозе объявил четверку потенциальных членов правления ERR

Заступающий с 1 июня в должность председателя правления Эстонской общественно-правовой телерадиовещательной корпорации (ERR) Эрик Роозе определился с командой, которая будет работать в правлении организации.

Как сообщил в понедельник, 15 мая, сам Роозе, он представит совету ERR в качестве кандидатов в члены правления Йоэля Сарва, Яануса Лилленберга, Урмаса Ору и Рийну Рыымус.

Из них только Сарв входит в состав нынешнего правления ERR. Урмас Ору много лет руководил телеканалом Kanal2, Яанус Лилленберг является директором по развитию интернет-СМИ ERR, а Рийна Рыымус занимает пост главного редактора радиостанции Vikerraadio.

"Я с самого начала хотел исходить из действующего Закона о национальном телерадиовещании, который сейчас требует правления в составе пяти человек. Исходя из этого, но еще больше из текущих потребностей организации, я разделил зоны ответственности на четыре сферы: финансы, технология, производство/редакции и программы. Эти люди, на мой взгляд, являются лучшей командой, которая наилучшим образом сумеет охватить обозначенные сферы", - пояснил Эрик Роозе.

"Я очень надеюсь, что большинство членов совета согласятся с моими предложениями", - добавил он.

Заседание совета ERR состоится во вторник.

В настоящее время в правление ERR входят три члена: Маргус Алликмаа (председатель, осуществляет общее руководство), Айнар Рууссаар (курирует содержание программ) и Йоэль Сарв, который отвечает за финансы организации.

Напомним, в марте этого года бывший гендиректор Postimees Эрик Роозе (48) стал победителем открытого конкурса на должность председателя правления ERR.

Новый председатель правления ERR вступит в должность не позднее 1 июня. Срок его полномочий продлится пять лет.