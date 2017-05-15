В Тарту пьяный пассажир угрожал таксисту топором

65-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал в Тарту топором водителю такси во время поездки.

Инцидент произошел в воскресенье вечером на улице Уус в Тарту, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Полиция задержала пассажира такси по подозрению в совершении преступления. Сопровождавшую его агрессивную женщину, которая также была в состоянии алкогольного опьянения, полицейские отвезли протрезвляться.

27-летний водитель не пострадал и обратился в отделение полиции для выяснения обстоятельств.