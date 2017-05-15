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Эстонские госкомпании хотят сделать более прозрачными ({{commentsTotal}})

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Иллюстративная фотография. Автор: Reuters/Scanpix
Экономика
Экономика
Дмитрий Куликов

Обновленный закон о государственном имуществе, который в понедельник, 15 мая, поддержала парламентская комиссия по экономике, должен сделать управление госпредприятиями более понятным и прозрачным.

Так один из пунктов закона обязывает крупные госкомпании следовать некоторым правилам, которые предписаны для биржевых предприятий. Например, по части обнародования информации. Но главная задача закона - это снизить политическую причастность компаний путем недопущения туда политиков. Для этого будет создан отдельный комитет, передает итоговая информационная программа "Эхо Дня", выходящая на волне "Радио 4".

По словам министра финансов Свена Сестера (IRL), комитет будет оценивать компетентность конкретных лиц, а также назначать им зарплаты.

Состоять в комитете будут 6 человек, 4 из которых должны представлять частный бизнес. Двое - это канцлеры министерств финансов и экономики.

Комитет будет делать свои предложения министру финансов по кандидатурам, кому войти в совет госкомпаний, исходя из нужд конкретного предприятия. Однако в оппозиции сомневаются, что данный орган будет независимым.

"Из этих 6 членов 4 назначаются частным сектором, но на самом деле это не так, поскольку лишь одного из четырех предлагает организация предпринимательства. Три остальных назначаются министрами. Двух предлагает премьер-министр, а еще одного назначает Министерство финансов", - прокомментировал член экономической комиссии Рийгикогу Денис Бородич (Партия реформ).

По его словам, не понятно, почему правительство не доверяет бизнесу самостоятельно назначить своих представителей в совет, который, несмотря на то, что закон еще только обсуждается, уже работает.

Закон, который поступит на первое чтение в среду, 17 апреля, должен запретить депутатам Рийгикогу занимать пост в совете госпредприятий, а также отрегулировать спонсорскую помощь госкомпаний недоходным учреждениям.

По оценке председателя комиссии по экономике Айвара Кокка, законопроект повысит эффективность работы всех 31 коммерческих предприятий с государственным участием.

"Порядка 12 самых крупных предприятий с государственным участием будут поквартально публиковать свою информацию, как это делают зарегистрированные на бирже компании. Экономическую деятельность государственных компаний нужно сделать прозрачной, ведь они принадлежат народу Эстонии", – заявил Кокк через пресс-службу парламента.

Согласно проекту, информацию должны публиковать предприятия с аудиторским комитетом, где доход от продажи составляет не менее 14 миллионов евро в год, активы составляют не менее 7 миллионов евро, которые имеют по крайней мере 200 работников и по крайней мере восемь членов совета. Из этих четырех условий должны быть выполнены по крайней мере три.

Если инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о государственном имуществе будет принят во время весенней сессии, то поправки к закону вступят в силу 1 июля этого года. Комитет назначения будет сформирован не позже 31 августа и новые принципы публикации информации и выплаты пособий нужно будет внести в уставы предприятий не позже 20 сентября.

Редактор: Сергей Михайлов



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