Актуальная камера 15.05.2017 (18:00)

Таллиннский совет Центристской партии утвердил Таави Ааса кандидатом в мэры Таллинна на предстоящих осенью выборах в органы местного самоуправления.
Смена руководства, безусловно, пойдет Союзу Отечества и ResPublika (IRL) на пользу, однако в составе нынешней коалиции партия развиваться не сможет. Об этом в интервью "Кофе+" завил политолог Пеэтер Тайм, комментируя результаты прошедшего в субботу съезда IRL.
Отряд финских саперов прибыл в понедельник на многонациональные учения "Весенний шторм". В общей сложности на проходящих в Эстонии учениях представлены военные из 15 стран, в том числе из Украины и Грузии.