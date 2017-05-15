Нарвитянин получил шесть лет тюрьмы за незаконный оборот наркотиков

В октябре прошлого года автомобиль марки Škoda, на котором Корсунов передвигался вместе с Натальей Васильевой, был задержан в Валге, передает в понедельник, 15 мая, ежедневная новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера".

В тайнике автомобиля было обнаружено почти 72 килограмма гашиша, который они везли из Чехии. Рыночная стоимость конфискованного вещества составляет порядка одного миллиона двухсот тысяч евро. По версии следствия, гашиш предназначался для транспортировки в Россию.

Наталья Васильева, также находившаяся в автомобиле, была оправдана. Суд посчитал , что приведённых прокуратурой доказательств ее вины недостаточно.