ФОТО: на "Весенний шторм" прибыли финские саперы

Отряд финских саперов прибыл в понедельник на многонациональные учения "Весенний шторм". В общей сложности на проходящих в Эстонии учениях представлены военные из 15 стран, в том числе из Украины и Грузии.

В Министерстве обороны Эстонии отметили, что Финляндия впервые отправила на эти учения отдельное подразделение. В прошлые годы финские военные были представлены на "Весеннем шторме" только штабными офицерами.

В общей сложности в учениях принимают участие военные из 15 стран-союзников Эстонии НАТО и партнерских государств. Помимо британцев, французов, датчан и американцев, дислоцированных в Тапа, на учения прибыли военнослужащие из Канады, Германии, Нидерландов, Польши, Швеции, Латвии, Литвы, Украины и Грузии.

По словам командира батальона финских саперов Теро Савонена, участие в "Весеннем шторме" очень важно для его подразделения, т. к. дает ему возможность обменяться опытом с военными из других стран. Он добавил, что финские саперы планируют участвовать в этих учениях и в будущем.

Финское подразделение участвует в "Весеннем шторме" в составе 2-й пехотной бригады вместе с голландскими и эстонскими саперами. Саперы используют тяжелую технику для установки и уничтожения мин, а также строительства мостов. Финские саперы также оснащены машиной, позволяющей бурить отверстия для закладки мин в твердом грунте.