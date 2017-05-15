В Пярну к столетию ЭР установили новые скамейки

Летнюю столицу Эстонии - город Пярну - украсят новые скамейки. Такой подарок к столетию республики решили сделать в Международной благотворительной организации Lions clubs.

Об этом в понедельник, 15 мая, сообщила новостная программа ETV+ "Актуальная камера", отметив, что церемония передачи подарков городу прошла в торжественной обстановке. В самом Пярну и в Пярнуском уезде действуют 7 отделений клубов Lions.

Согласно договоренности, в рамках акции "100 скамеек к столетнему юбилею", члены пярнуских благотворительных клубов установили в летней столице 6 скамеек.

Скамейки был установлены в местах отдыха в приморском районе Пярну.

"Современный город невозможно представить без этого неотъемлемого атрибута уличной мебели, тем более города-курорта", - заключает репортер "АК" Ирина Газизулина.

Скамейки в других городах Эстонии установят не в один день. Это - продолжительная акция, приуроченная как к юбилею нашей страны, так и к столетию международной благотворительной организации Lions Clubs.

В акции принимают участие 58 клубов со всей Эстонии.