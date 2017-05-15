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Марин Ле Пен вернулась на пост председателя "Национального фронта" ({{commentsTotal}})

Глава
Глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вернулась к исполнению своих партийных обязанностей после временного отхода от дел в связи с участием в президентских выборах.

Об этом сообщил в понедельник евродепутат Стев Бриуа, который во время отпуска Ле Пен исполнял обязанности председателя "Нацфронта", передает ТАСС.

"Горжусь доверием, которое мне оказала Марин Ле Пен. Сегодня она возвращается к председательству в "Национальном фронте". Курс на парламентские выборы", - написал Бриуа на своей странице в Twitter.

В конце апреля Ле Пен официально объявила, что отходит на время от партийных дел, чтобы полностью сосредоточиться на кампании перед вторым туром президентских выборов во Франции.

Временно исполняющим обязанности председателя партии на период отсутствия Ле Пен стал опытный партийный функционер Жан-Франсуа Жальк, однако почти сразу он был вынужден отказаться от этой роли из-за скандала в СМИ, связанного с его высказываниями об истории Второй мировой войны, которые были сочтены неполиткорректными. Почти сразу в качестве и. о. главы "Нацфронта" его сменил Стев Бриуа, один из преданных соратников Марин Ле Пен-

На президентских выборах Марин Ле Пен набрала во втором туре 33,9% голосов и уступила лидеру центристского объединения "На марше" Эмманюэлю Макрону, за которого проголосовали 66,1% избирателей.

Редактор: Андрей Крашевский



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