Министерство и парламент начали устранять недостатки реформы трудоспособности

В понедельник, 15 мая, комиссия по социальным делам Рийгикогу решила инициировать законопроект для внесения изменений в законы, связанные с реформой трудоспособности, чтобы устранить недостатки, выявленные в ходе реформы.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

"Поправки устранят недостатки, связанные с выплатой пособий по трудоспособности. Также будут изменены условия предоплаты пособий по трудоспособности, чтобы избежать ситуации, когда при переходе с пенсии по нетрудоспособности на пособия по трудоспособности у человека возникает период без доходов по причинам, не зависящим от него", – сказала председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт.

Кютт добавила, что комиссия по социальным делам хочет закончить производство по законопроекту и принять его в Рийгикогу до конца весенней сессии, чтобы как можно быстрее обеспечить людям пособия и услуги.

По словам представившего проект министра здоровья и труда Евгения Осиновского, законопроект способствует приобретению образования людьми с частичной трудоспособностью.

Людям, которые планируют продолжить обучение после окончания основной школы, гимназии, профессиональной школы или университета, пособия по трудоспособности в летние месяцы будут выплачиваться даже в случае, если они не состоят на учете как безработные. Законопроект также дополнит порядок получения пособий по трудоспособности для лиц, находящихся на больничном или патронажном лечении.

Законопроект изменит условия определения недуга и выплаты компенсации на лечение зубов для людей с повышенной потребностью в лечении зубов.

По оценке члена комиссии по социальным делам Юри Яансона, в ходе производства в комиссии следует более подробно обсудить предложения, связанные с работой на основе договора поручения и обязательственно-правового договора.