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На шоссе Таллинн-Пярну через год установят электронные табло ограничения скорости ({{commentsTotal}})

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Иллюстративная фотография. Автор: Правительство канадской провинции Британская Колумбия
Эстония
Эстония
Оливер Каху

На четырехполосном участке шоссе Таллинн-Пярну к следующему лету установить несколько десятков электронных табло ограничения скорости, которые позволят полиции оперативно регулировать скоростной режим в зависимости от погодных условий.

В тестовом режиме планируется установить 38 табло. Если участники движения хорошо примут эту новацию, и тестирование окажется успешным, то аналогичные знаки скорее всего появятся и на других автомагистралях, сообщила в понедельник "Актуальная камера на эстонском языке".

Работы планируется начать в скором времени, и к осени все новые табло должны быть установлены, но функционировать они начнут лишь с 1 июня следующего года после разработки соответствующего программного обеспечения.

Электронные табло позволят оперативно регулировать скоростной режим в зависимости от погодных условий. "Смысл всей этой затеи в том, чтобы сберечь людям время. Зимы становятся все мягче, и когда на дороге нет льда, разумно разрешать движение на скорости выше 90 км/ч", - пояснил руководитель проекта в Департаменте шоссейных дорог Кристьян Дуубас.

Тестовый период на Пярнуском шоссе продлится год. Если он даст положительные результаты, то аналогичные табло могут установить и на других шоссе. Запускать их в эксплуатацию будет значительно проще, поскольку необходимая ИТ-система уже будет разработана. Впрочем, конкретных решений о том, где именно могут установить новые знаки, пока не принято.

"Такие шоссе должны иметь высокую плотность движения, чтобы это окупалось. Во-вторых, должно быть четырехполосное движение. Зависит от того, как будет принят этот проект, не исключено, что можно будет использовать и на других шоссе", - добавил Дуубас.

Редактор: Андрей Крашевский



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