У властей Эстонии еще мало информации о компьютерном вирусе WannaCry

Всемирную паутину атаковал вирус массового поражения. Жертвами киберпреступников за считанные дни стали по меньшей мере двести тысяч человек. Врасплох пользователей застал вирус-вымогатель под названием WannaCry - в переводе на русский "хочу плакать". За развитием ситуации следят и в Эстонии.

Однако у властей страны пока мало информации об этом вирусе, сообщила в понедельник, 15 мая, в своем итоговом выпуске ежедневная новостная программа ETV+ "Актуальная камера".

В Департаменте государственных инфосистем для начала рекомендуют всем обновить программное обеспечение и сделать резервные копии важных файлов на другие носители.

"Пока что все мировые киберэксперты и сотрудники правоохранительных органов ищут виновников. Помимо того, что не известно, кто нарушитель, не ясно так же и то, как происходит заражение. Если привычный нам метод заражения включал в себя отправленное электронное письмо, то сейчас выясняется, что никто никаких писем не отправлял и никто не знает как вирус распространяется", - комментирует глава отдела работы с инцидентами Департамента государственных инфосистем Клайд Мяги.

Новый вирус WannaCry, попадая в компьютер зашифровывает всю имеющуюся информацию, и в итоге требует сумму от 200 до 600 долларов за разблокировку. От массовой кибер атаки пострадали как частные лица, так и коммерческие предприятия, государственные ведомства разных стран и даже медицинские учреждения.

Выкуп злоумышленники требует в криптовалюте биткоин, на сегодняшний день известно о 110 выплатах на общую сумму в 42 тысячи евро.

По данным издания Times, правоохранительные органы установили наблюдение за тремя виртуальными кошельками на которые отправлялись деньги.

Специалист про криптовалюте Николай Павловский считает, что это наблюдение не помешает злоумышленникам спокойно забрать деньги.

"Хакеры тоже на месте не сидят, существует множество сервисов, так называемые миксеры - это такая система, в которых биткоин-транзакции перемешиваются, то есть грубо говоря, если брать аналогию с обычными деньгами, преступники ссыпают монеты в один мешок, кто-то их тщательно перемешивает и уже невозможно понять, чьи именно монеты там находятся. Их потом можно спокойно тратить и по истории уже не понятно, кому они раньше принадлежали", - прокомментировал Павловский.

Сейчас поиском преступников занимаются спецслужбы Европы, различные киберэксперты и Интерпол.