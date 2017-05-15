Актуальная камера 15.05.2017 (20:00)

Депутат Европарламента Яна Тоом считает, что объявленного центристами в качестве кандидата в мэры Таллинна Таави Ааса нельзя сравнить с Эдгаром Сависааром по популярности среди избирателей, но он интеллигентный и дружелюбный человек, который несомненно справится с задачами по управлению эстонской столицей.
Смена руководства, безусловно, пойдет Союзу Отечества и ResPublika (IRL) на пользу, однако в составе нынешней коалиции партия развиваться не сможет. Об этом в интервью "Кофе+" завил политолог Пеэтер Тайм, комментируя результаты прошедшего в субботу съезда IRL.
Таллиннский совет Центристской партии утвердил Таави Ааса кандидатом в мэры Таллинна на предстоящих осенью выборах в органы местного самоуправления.